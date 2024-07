Probabile una Silvia nel piano strategico Nissan The Arc

La Casa giapponese Nissan starebbe pensando a far rinascere la gloriosa coupé Silvia come moderna sportiva destinata a competere con la Toyota GR86 e la Mazda MX-5, presidiando dunque il segmento dei modelli relativamente 'accessibili' e comunque sotto all'iconica (e costosa) GT-R.

Lo riporta il magazine specializzato Carscoops basandosi sulle dichiarazioni fatte recentemente ad alcuni media da Ivan Espinosa, responsabile globale dei prodotti Nissan circa la possibilità del ritorno della Silvia "nonostante un mercato limitato". La Nissan Silvia, chiamata anche come 200 SX e 240 SX in alcuni mercati, secondo Espinoza dovrebbe essere in grado di offrire "una potenza sufficientemente elevata ma al giusto prezzo, in modo che i clienti la possano trovare attraente".

Parlando con Carscoops - che ha ricostruito un rendering del possibile aspetto di questo modello - Espinosa ha espresso ottimismo sulla possibilità di questo ritorno. "Le possibilità ci sono, ma alla fine ogni modello è business, quindi dovremo trovare il modo di rendere questa proposta interessante per l'azienda".

"A volte auto come queste hanno qualche difficoltà perché il pubblico non è così vasto, ma una nuova proposta può funzionare se si trova l'idea giusta e che può essere utilizzata ovunque nel mondo".

Nissan si è impegnata a presentare 30 nuovi modelli entro il 2026, tra cui 16 veicoli elettrici e ibridi, nell'ambito del piano aziendale The Arc. Sebbene la tempistica esatta del ritorno della Silvia sia incerta, è probabile - scrive Carscoops - che questa sportiva appaia più avanti, lasciando intanto spazio allo sviluppo e alla pronta risposta alla domanda del mercato.



