Omoda&Jaecco in Kuwait con la J8

Con la J8 per il mercato del Kuwait, Jaecco si propone di dare il via ad una nuova tendenza per il fuoristrada di lusso, che porterà ad altre proposte realizzate con i medesimi criteri. Costruirà, inoltre, una gamma di prodotti con diverse modalità di alimentazione: a combustione interna, 100% elettrica, ed ibrida plug-in, offrendo ai consumatori globali una scelta di prodotti diversificata e sostenibile. Con l'approdo in Kuwait il marchio Omoda&Jaecoo migliorerà la qualità del servizio attraverso la creazione di un sistema locale e sfrutterà i vantaggi delle risorse, della tecnologia e della produzione nell'ambito del sistema globale per scalare ulteriormente il mercato a livello generale.

Jaecoo J8 ha dimensioni ha dimensioni nell'ordine di 4.820ž1.930ž1.710 mm, ed un passo di 2.820 mm, oltre ad un generoso vano di carico espandibile fino a 2.021 litri.

Esteticamente presenta un frontale importante, in spicca anche lo sbalzo anteriore corto, la linea di cintura alta e quella del tetto rastremata, per una mise aerodinamica ed elegante.

L'abitacolo sfoggia un sistema di climatizzazione multi zona in grado di ottenere un raffreddamento rapido e un'emissione tridimensionale uniforme dell'aria attraverso 3 soffianti e 25 bocchette; un sistema audio surround Sony con 14 altoparlanti; ed una luce ambientale a 255 colori a cascata. All'interno presenta anche un divano king-size rivestito in vera pelle nappa, il cielo in pelle scamosciata nera opaca, ed i cristalli a doppio strato, per favorire l'insonorizzazione. Nella plancia troviamo uno schermo curvo integrato da 24,6 pollici, e tra i posti anteriori un ampio bracciolo, completa il quadro il pomello del cambio in cristallo con taglio a diamante.

Jaecoo J8 si propone come un veicolo da fuoristrada capace di incarnare le esigenze di un lusso moderno, e presenta, per prima volta in assoluto, la tecnologia di trazione integrale Torque Vectoring di Jaecco, capace di fornire una coppia massima di 1.800 Nm a entrambe le ruote posteriori, consentendo al veicolo di trarsi facilmente d'impaccio anche in caso di slittamento o perdita di potenza su tre delle quattro ruote, affidandosi a un solo pneumatico. Non mancano due bloccaggi intelligenti del differenziale a controllo elettronico per regolare in tempo reale la distribuzione della coppia tra le ruote posteriori, migliorando la stabilità in curva alle alte velocità. Inoltre, la tecnologia di trazione integrale Torque Vectoring consente controllare con precisione la coppia trasmessa a ciascuna ruota e di regolare in modo intelligente la potenza del veicolo, per ottenere un piacere di guida elevato su strade sterrate, infangate, innevate o sabbiose. Ma non è tutto, perché Jaecoo J8 è anche il primo modello del brand dotato di sospensioni attive, che regolano gli ammortizzatori in tempo reale in base ai segnali provenienti da 15 sensori.

Inoltre, vanta uno standard di sicurezza a 5 stelle, grazie all'utilizzo di oltre l'85% di acciaio ad alta resistenza ed alla presenza di 10 airbag che avvolgono a 360° tutto il veicolo. Non mancano 19 sistemi ADAS che aiutano nei diversi scenari di viaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA