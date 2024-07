Arriva nuova Cupra Born VZ, è già ordinabile

Cupra continua la sua offensiva di prodotto con il lancio di Cupra Born VZ, versione inedita e ancora più potente del primo modello 100% elettrico del marchio.

Nata per sfidare le convenzioni del mondo elettrico, Cupra Born ha dimostrato in poco più di due anni dal lancio che design contemporaneo, performance ed elettrificazione possono coesistere in un mix vincente.

Oggi, con l'arrivo di Cupra Born VZ, vettura che sorprende per dinamismo, sportività e piacere di guida, il brand enfatizza questo connubio spingendolo verso un nuovo livello.

A rendere Cupra Born VZ ancora più prestazionale sono due elementi principali, il telaio ed il powertrain: 326 CV (240 kW) di potenza, 545 Nm di coppia e una velocità massima di 200 km/h sono i numeri che attestano le performance e le sensazioni di guida che regala la nuova versione più potente. Ogni geometria e ogni dettaglio telaistico hanno un solo obiettivo: massimizzare il controllo in ogni condizione di guida. Il Dynamic Chassis Control (DCC) con nuovo setting sportivo delle sospensioni, lo sterzo progressivo con una nuova impostazione del software, la risposta più rigida e diretta del pedale del freno e i paddles al volante che permettono di gestire al meglio la frenata rigenerativa, perfezionano la dinamica di guida generale della vettura.

Migliori prestazioni sono state raggiunte senza compromettere l'efficienza di Cupra Born VZ che è in grado di percorrere fino a 599 km, grazie al pacco batterie ottimizzato che offre ora una capacità netta di 79 kWh. Rimane anche la praticità della tecnologia; la ricarica può essere effettuata sia utilizzando un sistema di ricarica a corrente alternata AC da 11 kW, sia presso un punto di ricarica veloce in corrente continua DC da 185 kW, permettendo una ricarica rapida dal 10 all'80% in solo 30 minuti. Dal punto di vista estetico, Cupra Born VZ vanta una personalità unica capace di esprimere tutta la sua sportività attraverso elementi come i sedili Cup Bucket, i nuovi cerchi in lega da 20" Thunderstorm, il nuovo colore carrozzeria Dark Forest e la tecnologia Smart Light. Si tratta di una nuova dimensione nella comunicazione uomo-macchina, che va oltre la semplice illuminazione ambientale interna. Il Led Ambient Light avvolge il cruscotto nella sua larghezza per esaltarne le caratteristiche specifiche, fornendo avvisi e indicazioni al guidatore e agli altri occupanti. Informazioni che comprendono lo stato di carica, i sistemi di assistenza alla guida di bordo (Front Assist, ACC e avviso di pericolo C2X), funzioni di infotainment (comando vocale, telefonata, sistema di navigazione), Intelligent Park Assist, nonché blocco e sblocco in ingresso e in uscita. Questi segnali visivi aggiungono un ulteriore livello di consapevolezza, rendendo Cupra Born VZ più sicura e intelligente. L'impegno del marchio per la sicurezza e la praticità è immediatamente riconoscibile dall'ampia gamma di avanzati sistemi di assistenza alla guida disponibili, nuovi e aggiornati, integrati per aiutare e supportare il conducente in qualsiasi situazione. Con l'introduzione del MY25, Cupra Born sarà omologata con 5 posti standard.

