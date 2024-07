Hennessey Mammoth 400, super pick-up che celebra l'Hemi V8

Lo specialista statunitense Hennessey ha annunciato l'arrivo di un serie limitata di 250 unità per tutto il mondo del suo super pick-up Mammoth 400 derivato dall'iconico Ram 1500 Laramie dotato di motore V8 benzina da 5,7 litri.



Il modello di punta della gamma del brand Usa di Stellantis è stato modificato con un ampio elenco di interventi esterni per migliorare estetica e prestazioni. Un operazione dedicata non solo ai patiti del tradizionale made in Usa, ma anche ai collezionisti che possono contare sulla sicura crescita di valore di questo modello benzina con potenza da auto elettrica.

Ma il senso di questa operazione - sottolinea il tuner texano - è celebrare l'imminente uscita di produzione dell'iconico motore Hemi V8, 'cuore' di molte muscle car ed anche dei suv e dei light truck prestazionali dei due brand Dodge e Ram.

L'Hennessey Mammoth 400 si distingue - oltre che per le incredibili performance assicurate dal propulsore V8 da 1.036 Cv - per l'assetto ribassato, adatto anche alla pista e per i cerchi da 22 pollici. Sono presenti appendici aerodinamiche in carbonio, compreso un grande splitter e inedite minigonne laterali personalizzate.

Nella coda spiccano anche i quattro terminali di scarico (realizzati in fibra di carbonio) che fanno parte del nuovo sistema di scarico progettato per migliore il rendimento ed esaltare il 'sound' del V8. La serie speciale Mammoth 400 prevede tre opzioni di colore che si collegano ciascuna al passato di Hennessey, e nel loro insieme fanno riferimento patriotticamente ai colori della bandiera americana.

Ci sono il Viper Red e il VIper White che rimandano elle Dodge Vipers Hennessey costruite tra la fine degli Anni '90 e l'inizio degli Anni 2000. Ed il GTS Blue (colore dell'iconico modello di serie) tutte completate con le tradizionali Viper Stripes bianche.



