Cupra, partono gli ordini per il suv elettrico Tavascan

Continua l'offensiva di prodotto Cupra con il lancio della nuova Tavascan, primo esemplare di una nuova era per il marchio. Il suv 100% elettrico deriva direttamente dalla showcar Tavascan, svelata al Salone di Francoforte nel 2019 ed è già ordinabile, con le prime consegne dopo l'estate. Disponibile in due allestimenti, che possono essere abbinati a tre 3 diversi pacchetti, Cupra Tavascan è in vendita a partire da 51.850 euro della versione Endurance Lite, 52.800 per la versione Endurance Immersive, e 56.600 euro per la versione Adrenaline. I prezzi della versione VZ Adrenaline partono da 69.950 euro.



Il design frontale di Cupra Tavascan si distingue per i suoi elementi principali: il logo illuminato integrato sul cofano, il frontale con design 'shark nose', l'effetto panoramico simile alla visiera di un casco da corsa e i fari Led o Matrix Led con firma luminosa triangolare. Nella parte posteriore, il design si focalizza sul concept d'illuminazione che riprende la grafica a tre triangoli del frontale, rendendola immediatamente riconoscibile sulla strada.

Le linee scolpite degli esterni proseguono nell'abitacolo, che combina materiali e tecnologie innovative per offrire il perfetto equilibrio tra creatività e comfort. L'head-up display con realtà aumentata, lo schermo infotainment da 15" con cursore retroilluminato, i sedili sportivi avvolgenti e il design parametrico 3D delle superfici della dashboard esaltano l'esperienza di guida di Cupra Tavascan.

Il fulcro del design innovativo dell'abitacolo è la spina dorsale, un elemento strutturale su cui è costruito, e da cui si sviluppa, tutto il concept interno, e che contribuisce a definire il carattere degli elementi fluttuanti. Scultorea e architettonica, la spina dorsale conferisce una sensazione di leggerezza.

Con una lunghezza di 4,64 metri, altezza di 1,597 metri e un passo di 2,766 metri, Tavascan si inserisce nel cuore del segmento A suv. La versione di accesso Endurance beneficia di un motore montato al posteriore (trazione posteriore) che eroga 210kW (286 CV) e 545 Nm di coppia, con un'autonomia fino a 568 km (WLTP), mentre la versione top di gamma, Tavascan VZ offre un assetto a doppio motore con una potenza combinata di 250 kW (340 cv) e una coppia di 545 Nm con un sistema di trazione integrale che si avvale di un motore sincrono permanente collocato sull'asse posteriore centralmente di fronte alle ruote. Il range di autonomia di questa versione consente di percorrere fino a 522 km. I tempi di ricarica si attestano in 8 ore in AC (11 kW 0-100% SoC) e 28 minuti in DC (135 kW 10-80% SoC) per entrambe le versioni.



