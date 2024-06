Bentley Continental GT Speed scrive il futuro del marchio

Prosegue la tradizione della famiglia Continental GT, per Bentley Motors che ha presentato la quarta generazione della Continental GT Speed, incaricata di ridefinire, dopo 21 anni di storia, l’insieme di prestazioni da supercar, lusso artigianale e fruibilità quotidiana del modello. Alla base del nuovo progetto, un importante lavoro di riprogettazione degli esterni e degli interni che seguono il nuovo DNA del design stabilito dalle coachbuilt Bentley Bacalar e Batur. Prestazioni da supercar sono garantite dal nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid, capace di 782 CV e 1.000 Nm, grazie a un propulsore V8 da 4,0 litri che opera in tandem con un motore elettrico da 190 CV.

Il risultato è un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 3,2 secondi, con il vantaggio di un'autonomia di 81 km in sola modalità elettrica, per una supercar fruibile giornalmente. Le prestazioni del propulsore sono accompagnate da un nuovo telaio, con nuove sospensioni ad aria abbinate a nuovi ammortizzatori a doppia valvola, oltre al Bentley Dynamic Ride (controllo antirollio attivo a 48V), eLSD e torque vectoring. Tutto questo, pensato per il controllo della scocca e il miglior comfort di guida della Continental GT ad oggi, supportato da una distribuzione dei pesi di 49:51, per la prima volta nella storia dell'auto. Sotto la pelle da supercar di lusso, c'è anche una suite di moderne tecnologie capaci di offrire prestazioni ai vertici della categoria.

I tratti esterni rivelano anche il nuovo corso per il futuro del design di Bentley, con la più importante rivisitazione del volto della Continental GT in due decenni e la prima Bentley con fari singoli dagli anni Cinquanta. Nell'abitacolo spiccano i sedili wellness, la nuova ionizzazione dell'aria, le texture tridimensionali della pelle, la nuova trapuntatura moderna e le finiture tecniche, come il nuovo dark chrome. I nuovi modelli Continental GT Speed e GTC Speed beneficiano entrambi del nuovo Bentley Performance Active Chassis.

Questo include la trazione integrale attiva, un differenziale elettronico a slittamento limitato, le quattro ruote sterzanti, il torque vectoring (anteriore e posteriore e su tutti gli assi), il sistema antirollio attivo Bentley Dynamic Ride e una nuova generazione di software di controllo ESC. Per la prima volta nella storia della famiglia Continental, la nuova GTC convertibile viene lanciata contemporaneamente alla coupé. La Convertible è dotata del tetto in tessuto a sette archi di Bentley, disponibile in una gamma di sette colori esterni (compreso il tweed) e dispiegabile in 19 secondi a velocità fino a 48 km/h.

