Naran hyper coupé: sportiva di stampo sartoriale

Saranno solamente 39 gli esemplari della nuova hypercar realizzata da Naran Automotive, la Naran hyper coupé, e ognuno di questi avrà un prezzo di partenza pari a 2 milioni di euro. Con una linea affilata e aerodinamicamente sostenuta dalla grande ala posteriore, questa vettura è stata disegnata da Ameerh e Jowyn Wong, della WYN Design, a cui si devono le silhouette della De Tomaso P72 e dell'Apollo Intensa Emozione.



Sotto pelle troviamo un propulsore V8 biturbo da 5,0 litri con una potenza di 1.000 CV. Si tratta di numeri che lasciano supporre prestazioni importanti, da condividere, oltre che con il passeggero anteriore, anche con due passeggeri posteriori; infatti, la Naran hyper-coupé offre due sedili in più rispetto alle vetture di questo genere. Inoltre, ogni singolo elemento della vettura viene deciso dal cliente, che può attingere da una gamma quasi illimitata di opzioni: le prime richieste includono l'uso di dettagli in marmo e granito e finiture in foglia d'oro. Il prototipo di lancio vanta una finitura esterna e un abitacolo in stile rubino, con delicati accenti in almond gold, che rendono l'idea sul grado di personalizzazione che è possibile raggiungere. "Le nostre auto vogliono offrire ai nostri clienti una sartorialità senza pari e prestazioni intense - ha dichiarato Ameerh Naran, fondatore e ceo di Naran Automotive - superando tutto ciò che hanno sempre sognato in una vettura, nel senso dell'estetica, del lusso e delle esperienze di guida".



