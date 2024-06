Nuove Cupra Leon e Formentor: look e sostanza

E' tempo di restyling per le Cupra Leon e Formentor, due vetture molto apprezzate sul mercato, come dimostrano le oltre 2.500 unità in più di Leon immatricolate in Italia nel 2023 rispetto all'anno precedente, per una percentuale di vendita cresciuta del 465%, e le oltre 120 mila unità consegnate in tutto il mondo di Formentor nel 2023: +23% in confronto al 2022.



Il cambiamento più evidente è quello stilistico, come si evince da un frontale caratterizzato dalle ultime tendenze del brand. Infatti, le nuove Cupra Leon e Cupra Formentor presentano lo shark nose, che rende più aggressivo e filante il frontale, con un cofano rialzato sul Suv coupé e più spiovente sia sulla hatchback che nella variante wagon della Leon. Inoltre, spiccano le firme luminose Full LED dalla forma triangolare, di serie, ma sono disponibili anche i proiettori con tecnologia Matrix, mentre dietro c'è una fascia a LED che sottolinea la larghezza delle auto, con il logo Cupra, che si illumina, al centro. La Formentor sottolinea la sua presenza su strada nel retro anche attraverso i catarifrangenti laterali.

L'abitacolo vede protagonista, tra le principali novità, il volante racing Cupra con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida, divenuto di serie per le versioni equipaggiate con cambio automatico DSG, il design parametrico 3D per le superfici della plancia, dove spicca lo schermo da 12,9 pollici della nuova Human Machine Interface, che presenta nuovi widget e la barra per i comandi del climatizzatore integrati nella parte bassa, Inoltre, in opzione c'è il nuovo sistema audio con 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser da ben 390 watt. Sotto il cofano delle nuove Cupra Leon e Formentor è possibile trovare una vasta gamma di motorizzazioni, che vanno dal 1.5 a benzina da 150 CV fino al 2.0 sovralimentato da 333 CV, che è associato alla trazione integrale ed al cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti; non mancano una proposta mild hybrid con sistema a 48 Volt, per il 1.5 a benzina, sempre con 150 CV, un 2.0 TDI dalla medesima potenza, e due power unit plug-in hybrid, rispettivamente, da 204 e 272 CV. Per la nostra presa di contatto siamo partiti con una Leon dotata di questa motorizzazione, che, in effetti, consente di percorrere circa 100 km in modalità elettrica e di effettuare ricariche veloci, grazie alla possibilità di accettare fino a 50 kW di potenza in corrente continua: l'ideale per chi vuole muoversi in città ad impatto zero. La guida è fluida, rilassata, ma la Leon ha un assetto ben piantato a terra, dopotutto nel DNA dell'auto stradale ci sono i geni di quella che corre nel TCR.

Volendo, si può richiedere più spinta, ed allora i 272 CV si fanno sentire, e la tenuta di strada, sempre notevole, aiuta a sfruttarne le potenzialità nel misto. L'assorbimento delle sospensioni, però, non ne risente, e così, anche nei viaggi c'è sempre un comfort importante, enfatizzato dalla possibilità di trasferire il proprio mondo virtuale, quello dello smartphone, direttamente sulla nuova interfaccia della vettura in modalità wireless. Per la Formentor abbiamo scelto la VZ con il 2.0 sovralimentato da 333 CV che, nell'esemplare con cui abbiamo guidato nei dintorni di Barcellona, in un tratto di strada chiusa al traffico, dietro la sapiente guida di Jordi Gené, che ci faceva la lepre, ha messo in evidenza anche l'apporto sonoro offerto dalla scarico Akrapovic (in opzione). Con il torque splitter, inoltre, la gestione della coppia sull'asse posteriore può essere differenziata, e questo consente di sfruttare al meglio i 420 Nm di coppia e le prestazioni di questo Suv coupé caliente, che offre anche la modalità drift per derapate controllate in grado di enfatizzare il divertimento. Certo, è necessaria consapevolezza e ci vuole il contesto adatto, come quello che ci è stato fornito da Cupra, ma per i più esigenti, dal punto di vista della dinamica, la Formentor più potente ha tanto da offrire. Il consiglio è quello di utilizzare la modalità di guida individuale con cui è possibile cucirsi addosso la vettura. Con una dotazione di serie piuttosto corposa, che annovera, tra gli altri i fari full LED, i cerchi in lega da 18 pollici, il sistema d'infotainment con schermo da 12,9 pollici, il virtual cockpit da 10,25 pollici, il climatizzatore tri-zona, nonché diversi aiuti alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control (ACC) con funzione predittiva, il prezzo della Leon Cupra parte da 36.000 per la versione mild hybrid già disponibile in concessionaria, mentre per la Formentor con la stessa motorizzazione, il listino parte da 39.500 euro. Entrambe ordinabili, a breve arriveranno anche con le altre motorizzazioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA