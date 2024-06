Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ tra prestazione e autonomia

Con la nuova Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ berlina e station wagon, il marchio di auto sportive high performance di Affalterbach punta su due nuovi modelli ibridi plug-in, tra prestazioni e un'importante autonomia elettrica.

"La Classe E - ha commentato Michael Schiebe, Ceo di Mercedes-AMG GmbH e responsabile delle business unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach - è da decenni uno dei nostri modelli più apprezzati e vogliamo continuare su questa strada con la nuova E 53 Hybrid. Quest'auto offre il tipico piacere di guida AMG con un'eccellente reattività, un'ottima dinamica di guida e un design marcatamente sportivo.

Un ibrido plug-in che combina alte prestazioni ed efficienza".

La ricetta è quella composta dalla combinazione del sei cilindri in linea da 3,0 litri e del motore elettrico sincrono, che genera una potenza massima di sistema di 430 kW (585 CV) e una coppia massima di sistema di 750 Nm. Le prestazioni sono di conseguenza dinamiche, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 280 km/h ed è possibile raggiungere i 140 km/h in modalità puramente elettrica.

Il motore elettrico da 120 kW è integrato nella trasmissione AMG Speedshift Tct 9G per risparmiare spazio. L'alta densità di potenza dell'unità di potenza ibrida è ottenuta grazie alla tecnologia sincrona a rotore interno ad eccitazione permanente.



La coppia massima di 480 Nm del motore elettrico è disponibile fin dal primo giro e garantisce un'elevata agilità anche in fase di partenza.

La batteria di trazione da 400 volt ha una capacità lorda di 28,6 kWh ed è installata nella parte posteriore sotto il pavimento del bagagliaio. A bordo è presente un caricatore con una potenza di ricarica di 11 kW per la ricarica a corrente alternata. Inoltre, su richiesta, è disponibile un caricatore rapido da 60 kW per la corrente continua che permette di caricare la batteria dal 10% all'80% in circa 20 minuti.

La base per la guida sportiva ed efficiente è il collaudato motore turbo AMG a sei cilindri in linea da 3,0 litri. Nella E 53 Hybrid 4Matic+ eroga 330 kW (449 CV). Rispetto alla versione precedente della E 53 della serie W213, questo significa un aumento di 10 kW (14 CV). Numerose specifiche software e hardware contribuiscono ad aumentare le prestazioni.

Per tenere conto dell'elevato potenziale dinamico della trasmissione, la scocca è stata rivista con numerose misure di irrigidimento. Un rinforzo tra i montanti delle sospensioni anteriori irrigidisce la struttura anteriore e consente di aumentare la dinamica laterale. Il campo di spinta sotto il motore aumenta la precisione di guida riducendo la torsione dell'avantreno.

