Bmw M2 alza il tiro sul fronte delle sportive compatte

Con una potenza ancora maggiore, un impatto visivo più forte che mai e dotazioni innovative, la nuova Bmw M2 punta ad alza il livello sul fronte delle auto sportive compatte e ad alte prestazioni. Il centro degli aggiornamenti dedicati alla M2 è l'incremento di 15 kW/20 CV della potenza massima, grazie al quale il motore a benzina a sei cilindri in linea ad alto regime con tecnologia M TwinPower Turbo raggiunge ora una potenza massima di 353 kW/480 CV.

Non sono da meno gli aggiornamenti in quanto a design esterno, gli interni aggiornati e l'introduzione del Bmw Operating System 8.5 per supportare l'ultima generazione di Bmw iDrive. La M2 porta porta in dote anche la sua interpretazione di sportività fatta di motore sei cilindri in linea, cambio manuale a sei rapporti (opzionale) e la classica trazione posteriore ad un nuovo stadio di evoluzione.

In combinazione con le sue dimensioni compatte, c'è la tecnologia del telaio messa a punto sia per la guida quotidiana su strada sia per l'uso in pista e l'elevata personalizzare dell'assetto della vettura. Oltre alla coppia di turbocompressori mono-scroll, all'intercooler indiretto e alla valvola wastegate a controllo elettronico, la tecnologia M TwinPower Turbo del motore sei cilindri in linea comprende anche l'iniezione ad alta precisione e altri dettagli mutuati direttamente dalla progettazione delle auto da corsa.

Le caratteristiche di design specifiche della M, orientate ai requisiti funzionali del flusso d'aria di raffreddamento e dell'equilibrio aerodinamico, accentuano l'aspetto accattivante della vettura a due porte. Una griglia a doppio rene Bmw orizzontale di grandi dimensioni e l'ingresso dell'aria inferiore suddiviso in tre sezioni ottimizzano il raffreddamento dei componenti del gruppo propulsore e dei freni.

Al''interno, il DNA sportivo della M2 è più che evidente grazie al volante progettato ex novo. Il volante in pelle M della nuova Bmw M2, montato di serie, ha ora un bordo a fondo piatto e razze modificate con precisione. L'indicatore centrale rosso a ore 12, le palette del cambio e i due pulsanti M per la selezione delle configurazioni individuali del veicolo trasmettono un'intensa sensazione di auto da corsa.

I sedili M Sport in pelle Vernasca, disponibili come optional, fanno il resto. Inoltre, i sedili a secchiello M Carbon a peso ridotto sono disponibili non solo in combinazione con il pacchetto M Race Track, ma ora anche come opzione individuale.

La nuova Bmw M2 sarà costruita insieme alla nuova Serie 2 Coupé nel Bmw Group Plant di San Luis Potosí in Messico. Sarà lanciata in tutto il mondo con una produzione graduale a partire da agosto 2024. Oltre il 40% delle vendite totali sarà registrato in Europa. Il mercato più importante sarà quello degli Stati Uniti, seguito da Germania, Cina, Gran Bretagna e Giappone.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA