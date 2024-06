Transit Custom MS-RT guadagna una E e diventa il più potente

Già sotto i riflettori e soprattutto nella shopping list dei super-appassionati dello sport automobiistico e in particolare dei bolidi Ford, il Transit Custom MS-RT aveva entusiasmato fino ad oggi nelle versioni con motore diesel EcoBlue 2,0 litri da 150 Cv con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, proposta in alternativa alla più potente e performante edizione da 170 Cv con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale intelligente.

La gamma del Transit Custom MS-RT, realizzato sulla nuova piattaforma dei Transit Custom da lavoro, si era poi arricchita della variante ibrida plug-in da 232 Cv dotata di un motore a benzina 2,5 litri e di una batteria da 11,8 kWh per percorrenze anche in 100% elettrico.

L'aggressivo e personale look esterno del Transit Custom MS-RT è dominato dal nuovo scudo aerodinamico con spoiler integrato, ma è anche caratterizzato dalle minigonne laterali sportive (per abbassare anche visivamente l'assetto), dai cerchi in lega 19 pollici con pinze freno colorate a vista e - nell'altrettanto sportiva parte posteriore - dallo scudo con diffusore integrato e spoiler che si estende dal tetto verso le fiancate. Ora il fascino dinamico di Transit Custom MS-Rt si arricchisce della versione 100% elettrica, che fa capo alla piattaforma dell'analogo van E-Transit. Come ribadisce Ford è "il Transit Custom con la potenza più elevata di sempre" visto che ora l'unità eroga 210 kW, cioè 285 Cv, ben oltre dunque all'output del modello da lavoro, offerto con tarature da 100 e 160 kW, rispettivamente 136 e 217 Cv.

