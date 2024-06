Svelata Alpine A290 che inaugura nuova era del marchio

Tutta il Dna Alpine concentrato sotto una nuova veste, elettrica e compatta. Il marchio francese ha svelato oggi a Le Mans la nuova A290, ovvero il modello scelto da Alpine per aprire una nuova strada al suo percorso che punta dritto al futuro, senza rinunciare al fascino della sua storia fatto di prestazioni e sportività.



La nuova era di Alpine è quindi quella che risponde ad una ricetta fatta di prestazioni, agilità e leggerezza, da sempre i pilastri del marchio francese, oltre ad un bagaglio di stile e conoscenze tutto francese. A290 va a rappresentare anche un nuovo modello d'ingresso nel mondo Alpine, che proprio da questa base parte per la creazione del suo Dream Garage 100% elettrico.

Ad A290 si aggiungeranno infatti un Crossover GT del segmento C e la nuova A110.

Proprio dalla A110 la nuova A290 mutua il piglio di piccola sportiva, con la peculiarità dell'avere una carrozzeria da city car che compatta, agile ed in grado di offrire ottime prestazioni facilmente fruibili, garantendo però al tempo stesso tutto il comfort necessario nella guida quotidiana.

Il design generale della nuova piccola elettrica di casa Alpine è pensato per essere accattivante, con caratteristiche tecniche di prim'ordine, connettività completa e tante possibilità di personalizzazione della guida. In sostanza, A290 è una vera Alpine di nuova generazione, progettata per l'era elettrica.

"Alpine A290 - ha commentato Philippe Krief, Ceo di Alpine - è il primo modello della nuova generazione elettrica che inaugura nel migliore dei modi il nostro Dream Garage. Una city car sportiva che segna l'apertura di Alpine ad un pubblico più vasto e riporta in auge la categoria delle hot hatch, molto apprezzate per il piacere di guida che procurano. A290 è stata concepita per conquistare una nuova clientela, di uomini e donne, in parte orientata alle prestazioni e in parte più interessata allo stile".

Il 'foglio' sul quale è stata disegnata la nuova A290 è quello della piattaforma AmpR Small, rafforzata poi da carreggiate più ampie di 60 mm per ottenere la presenza visiva voluta dal team di design Alpine, sotto la direzione di Antony Villain. Risultato: una piccola auto sportiva, muscolosa e che promette di essere scattante. Le dimensioni, da compatta, ovvero 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 mm di altezza, con un passo di 2.530 mm.

Il motore di A290 proviene dal segmento superiore, proprio come ai tempi Jean Rédélé con la 4 CV, potenziata e trasformata in A106. Partendo dalla piattaforma AmpR Small, lo sviluppo è stato pensato in stile Alpine, ovvero, su una base già esistente, cambiare il motore, aggiungere tecnologie uniche con sospensioni esclusive, impianto frenante, pneumatici e gestione della coppia specifici.

La ricetta ha permesso si ottenere una vettura capace di prestazioni tra le migliori del segmento, con un tempo di 6,4 secondi da 0 a 100 km/h, potenza fino a 220 cv, coppia di 300 Nm e peso di soli 1.479 kg. Il tutto, con un occhio di riguardo al comfort.

La serie limitata 'Première Edition' è prevista in occasione del lancio di Alpine A290. Sarà disponibile nella versione Première Edition, ma anche in tre varianti esclusive: Beta, ispirata alla showcar A290_β con contrasti di bianco e nero, La Grise, La Bleue. In tutto saranno prodotte solo 1.955 unità, un numero simbolico che ricorda l'anno di nascita della Marca Alpine fondata da Jean Rédélé. Saranno tutte caratterizzate dall'esclusiva livrea, alcuni equipaggiamenti supplementari e la targa 'serie limitata' sulla consolle centrale.



