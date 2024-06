Nuova Mini 5 porte, stile minimal e tanta tecnologia a bordo

A pochi mesi dal lancio di Mini Cooper 3 porte, la famiglia si allarga con la nuova Cooper 5 porte. Caratterizzata dal tipico divertimento di guida del marchio, dall'ampio spazio e dalla funzionalità distintiva, Mini 5 porte è davvero un fenomeno eccezionale nel suo segmento, insieme al suo design unico - una combinazione di tradizione e stile moderno e purista - e agli innovativi sistemi di assistenza.

Con una lunghezza di 4.036 mm, una larghezza di 1.744 mm e un'altezza di 1.464 mm, le dimensioni della carrozzeria sono quasi identiche a quelle del suo predecessore e sottolineano l'idea di base di ogni Mini: ottenere il massimo spazio possibile su un ingombro ridotto. Rispetto alla nuova Mini Cooper 3 porte, il passo è più lungo di 72 mm e la carrozzeria di 172 mm. Tutto ciò va a vantaggio degli occupanti in termini di comfort e spazio. Il motore a benzina a tre cilindri della Mini Cooper 5 porte C genera 156 CV. La Mini Cooper 5 porte S monta un motore a benzina a quattro cilindri da 204 CV. Le dimensioni compatte, gli sbalzi corti e il raggio di sterzata ridotto a 11,4 metri rendono la Mini Cooper 5 porte un modello versatile per la città.

Quest'auto è caratterizzata da una 'semplicità carismatica' che si traduce in un linguaggio capace di combinare la tecnologia avanzata con i principi elementari del design del veicolo e le origini del marchio. Grazie alla sua silhouette compatta dal design minimalista, il modello è facile e comodo da manovrare anche in spazi ristretti, con ampio spazio per tutti i passeggeri.

La nuova Mini Cooper 5 porte è disponibile in undici colori di carrozzeria. Per il tetto è possibile scegliere tra tre colori a contrasto, il colore della vettura e il caratteristico tetto multitono con una graduale sfumatura di colore. Le diverse tonalità di colore mettono in risalto le diverse caratteristiche della vettura e mostrano il nuovo linguaggio di design Mini in una varietà di modi.

Anche gli interni della nuova Mini Cooper 5 porte presentano la tipica combinazione di elementi nuovi, innovazioni tecniche e riferimenti alla storia del marchio. Come la strumentazione rotonda del modello precedente, la nuova icona centrale con le sue versatili funzioni è il punto focale dell'abitacolo.

Grazie al Mini Operating System 9, tutte le funzioni del veicolo possono essere controllate in modo intuitivo con il tocco o con la voce. Il sottile display touch ha un bordo in vetro di alta qualità, è cresciuto fino a 240 mm di diametro e la sua logica di funzionamento ricorda gli smartphone.

Le sette Mini Experience Modes possono essere selezionate in base all'umore e alle preferenze personali e caratterizzano l'atmosfera dell'abitacolo. Ogni modalità ha i suoi sfondi personalizzati.

Nella nuova Mini Cooper è possibile inoltre controllare numerose funzioni attraverso il Mini Intelligent Personal Assistant che può essere attivato con il saluto "Hey Mini" o utilizzando il pulsante al volante "push-to-talk". A bordo anche l' Operating System 9, uno sviluppo interno del Bmw Group dal funzionamento intuitivo che segue gli standard noti nel settore dell'elettronica di consumo. Ricco l'equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA