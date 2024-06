Denza Z9 GT shooting brake: pronta per l'Europa

Lancio commerciale in vista nel corso dell'anno in Cina per la Denza Z9 GT shooting brake, vettura del brand di lusso di BYD che, in base alle notizie riportate da carnewchina.com, è stata pensata sia con alimentazione ibrida plug-in che 100% elettrica, e sarebbe in procinto di arrivare anche nel Vecchio Continente nel corso del prossimo anno.

Chiamata a contrastare sul mercato la Porsche Panamera, questa shooting brake è lunga 5180 mm, larga 1990 mm, ed alta 1500 mm, ed ha un passo di 3125 mm. Sotto pelle, la variante EV nasconde tre motori elettrici che generano una potenza complessiva di 952 CV, mentre la versione PHEV offre tre motori elettrici da 858 CV complessivi, oltre ad un'unità termica da 2 litri da 203 CV.. Recentemente, è stata avvistata in Cina senza livrea mimetica nel corso degli ultimi test su strada, ed ha mostrato particolari come le maniglie inglobate nel corpo vettura, le telecamere al posto dei retrovisori, lo spoiler posteriore e dei gruppi ottici affilati.

L'abitacolo, come da tradizione BYD, sfoggia un grande schermo al centro della plancia, ed un comando del cambio ad effetto cristallo.



