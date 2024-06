Nissan Qashqai, debutto europeo per la terza generazione

Debutto europeo sulle strade dell'Algarve, nel profondo sud del Portogallo, per nuovo Qashqai, pioniere dei crossover con il suo debutto nel 2007 e un primato che, da allora, ha consentito di conquistare oltre 4 milioni di clienti in tutto il mondo, di questi 3 solo in Europa e 400mila in Italia.

Numeri che lo hanno reso il modello C-SUV più venduto a cliente privato in Italia nel 2023 con ben 11.300 unità, clienti che per circa il 70% scelgono l'alto di gamma della vettura (N-Connecta, Tekna, Tekna+). Ora Nissan Qashqai si rinnova con la sua terza generazione, rafforzando la sua identità e il suo carattere di pioniere nei crossover con un nuovo design esterno ancora più moderno e dinamico e nuovi contenuti tecnologici per il comfort e la sicurezza.

Prodotto presso lo stabilimento Nissan di Sunderland nel Regno Unito, dove sono stati costruiti oltre 4 milioni di esemplari dal lancio del primo modello, è in vendita a partire da questo mese.

Il design è caratterizzato da linee taglienti e da un frontale completamente ridisegnato per conferire alla vettura un maggiore impatto visivo. La nuova griglia, che ricorda le antiche armature dei samurai giapponesi, è composta da decine di elementi tridimensionali di colore nero lucido con dettagli in cromo satinato per gli elementi situati sotto i fari, un contrasto che riproduce la tipica V-Motion frontale dei modelli Nissan. Inoltre, una combinazione di elementi in tinta con la carrozzeria e finiture in nero lucido contribuiscono a esaltare il carattere distintivo del frontale. Rinnovato anche il sistema di illuminazione con nuovi gruppi ottici dalle linee ancora più nette e con i fari posteriori dalle lenti trasparenti.

Completamente ridisegnato il paraurti che è di colore nero lucido per le versioni top di gamma e in tinta con la carrozzeria sulla nuova versione N-Design. Tre nuovi colori per gli esterni (Pearl White, Pearl Black e Deep Ocean) vanno ad aggiungersi al Fuji Red, Magnetic Blue e Ceramic Grey (disponibili anche in versione bicolore con tetto nero) per un look più distintivo.

La gamma di Nissan Qashqai si arricchisce del nuovo allestimento N-Design con gli interni impreziositi da inserti in Alcantara©. A bordo, tra le tecnologie più apprezzate l'Around View Monitor [AVM], che tramite quattro telecamere perimetrali riproduce sul display centrale dell'Infotainment una vista dall'alto a 360° della vettura, molto utile in fase di manovra a bassa velocità. Il sistema è stato migliorato con la funzione 3D, che oltre alla vista dall'alto permette di selezionare singolarmente una delle 8 viste tra anteriore, posteriore, le 2 laterali e quelle dei 4 angoli della vettura, per individuare con maggiore dettaglio eventuali ostacoli non visibili. L'Around View Monitor, inoltre, funziona in abbinamento con il sistema di rilevamento e segnalazione acustica degli oggetti in movimento in prossimità della vettura, per una maggiore sicurezza in fase di manovra.

Il nuovo Qashqai è il primo veicolo della gamma europea Nissan con la suite di Google integrata, che garantisce una più rapida ed efficace interazione digitale con la vettura.

Aggiornati anche i Nissan Connected Services che ora ricordano ai clienti di chiudere l'auto o i finestrini se questi rimangono aperti un minuto dopo lo spegnimento del motore.

Nuovo Qashqai è equipaggiato con propulsore e-Power, un sistema di alimentazione termico-elettrico che dal lancio nel settembre 2022 a oggi, è stato scelto da oltre 140.000 clienti in Europa. Il motore elettrico da 190 CV è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia di 330 Nm subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza.

L'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di potenza, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all'innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile.



