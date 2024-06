Ufficiale l'arrivo del marchio Forthing in Italia

TC8 Srl ha ufficializzato l'avvio della commercializzazione del marchio Forthing sul territorio nazionale. La società del Gruppo FTH SpA, unico importatore e distributore ufficiale del brand Forthing in Italia, si avvale di tre canali come la tradizionale rete di concessionari multibrand di medie dimensioni consolidati nei rispettivi territori, selezionati secondo degli standard molto elevati, la vendita online e il noleggio.

I punti assistenza sono già oltre 60 e puntano ad arrivare a 130 entro l'inizio del 2025. TC8 provvederà anche alla nomina di service diretti nelle aree geografiche che risultassero non coperte adeguatamente da quelli dei dealer, per arrivare ad un totale di circa 150 service autorizzati.

Il target commerciale è quello di arrivare a vendere circa 5.000 vetture all'anno, con la gamma attuale,che prevede due linee di prodotto e tutte le tipologie di motorizzazioni (ICE, GPL, full-hybrid e Full-Electric). Prossimamente arriverà anche un terzo modello a propulsione elettrica.

TC8 è oggi presente sul mercato nazionale inizialmente con la commercializzazione di due piattaforme di prodotto Forthing. La prima è quella denominata T5 per i modelli crossover/SUV di medie dimensioni del segmento C, da cui prende il nome il prodotto di punta. La gamma T5 dispone di tutte le tipologie di powertrain, dal benzina al dual fuel benzina/GPL, passando per full-hybrid HEV e full-electric EV.

La piattaforma U-Tour, che contraddistingue invece i veicoli MPV, è di dimensioni più generose in configurazione a 5 e 7 posti, sempre con un'ampia scelta di powertrain: inizialmente con le versioni termiche a benzina e dual fuel, e nella seconda parte dell'anno anche con la motorizzazione full-hybrid HEV. Di questo modello verrà realizzata anche una versione autocarro N1 omologata 5 posti.

La versione elettrica Friday EV arriverà prossimamente anche in versione short range con batteria da 60Kwh. I prezzi della gamma Forthing partono da 32.900 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA