Volkswagen Golf GTI Clubsport: 300 CV di passione

Presentata al Nurburgring, la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport presenta una zona anteriore completamente ridisegnata, con i fari LED Plus rinnovati ed il logo VW illuminato, mentre dietro sono presenti un grande spoiler ed i gruppi ottici a LED rivisti.





La vista laterale, invece, mette in evidenza i cerchi in lega Queenstown da 19 pollici di nuovo disegno con un design a cinque semicerchi, mentre sono disponibili anche i nuovi cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici dal peso di 8 kg l'uno. Non mancano delle grafiche specifiche per la zona sottoporta e, per l'abitacolo, è stato concepito un nuovo volante sportivo multifunzione in pelle, ed un nuovo sistema di infotainment con il nuovo assistente vocale IDA che integra ChatGPT. Sotto pelle troviamo un motore sovralimentato da 300 CV e 400 Nm di coppia massima che vengono trasferiti sull'asfalto attraverso l'assale anteriore che si avvale di un differenziale a controllo elettronico.

Inoltre, la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport può contare sul controllo adattivo del telaio, disponibile tra gli accessori. Un dispositivo utile su una vettura che scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e tocca una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h che, tramite il pacchetto Race, può arrivare fino a 267 km/h.



