Chevrolet Corvette ZR1 2025, avrà una velocità inimmaginabile

Con un video teaser Chevrolet ha lanciato ai tanti fan della Corvette l'invito a prepararsi per una nuova versione che assicurerà una 'velocità inimmaginabile'.

L'auto che secondo i media Usa verrà presentata nelle prossime settimane dovrebbe essere la nuova ZR1 equipaggiata in questo caso con un V8 biturbo da 5,5 litri, in grado di produrre 850 Cv.

Nel breve videoclip il brand del Gruppo General Motors offre anche un'anteprima del suono che emana il V8 cuore della nuova Corvette (in programma come model year 2025) che viene presentata appunto con lo slogan 'Unthinkable'.

Sfortunatamente il video mostra solo una sagoma della futura ZR1 vista posteriormente e confusa dalle nuvole di fumo che - nella migliore tradizione Usa - vengono generate in partenza dallo slittamento delle ruote posteriori sull'asfalto.

Nel teaser si scopre comunque l'aspetto aggressivo della coda, dominata da una grande ala, simile a quella che già oggi fa parte del kit opzionale Z07 Performance Package della Corvette Z06. Uno spoiler, questo, che genera ben 333 kg di carico aerodinamico e che dovrebbe servire a tenere 'incollata' a terra la futura versione da 850 Cv.



