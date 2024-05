La Bmw Serie 3 si rinnova anche nelle varianti M

La nuova Bmw Serie 3 berlina e Touring si rinnovano e vantano nuove livree come l'Arctic Race Blue Metallic ed il Fire Red metallic, nuovi cerchi in lega da 19 pollici con finitura bicolore e razze dal design ad Y, mentre per le vetture con pacchetto M Sport le ruote in lega hanno uno stile con raggi doppi. L'abitacolo sfoggia il nuovo volante sportivo con corona a due razze, o con design a 3 razze in abbinamento al pacchetto M Sport, in questo caso si arricchisce anche del fondo piatto e del punto zero. Non mancano, di serie, i paddle, per cambi marcia manuali. Il sistema d'infotainment beneficia dell'introduzione dell'ultima generazione del Bmw iDrive con QuickSelect, basato sul sistema operativo BMW 8.5, che annovera un funzionamento ottimizzato del climatizzatore tramite comandi touch o comandi vocali. Tramite l'illuminazione ambientale poi, è possibile segnalare una telefonata in arrivo o una portiera aperta. Per avere un tocco di originalità in più, inoltre, si possono avere applicazioni in vetro per la leva del cambio, il controller dell'iDrive ed il pulsante Start/Stop.



La dotazione di serie della nuova Bmw Serie 3 berlina e Touring comprende i cerchi in lega da 17 pollici (18 pollici per i modelli ibridi plug-in), il Park Assistant con Park Distance Control (PDC) con sensori anteriori e posteriori, il climatizzatore automatico a tre zone, ed il Bmw Live Cockpit Plus con il display curvo completamente digitale, oltre al sistema di navigazione Bmw Maps. Il modello Touring aggiunge l'apertura automatica del portellone posteriore. Mentre, tra gli accessori figurano i sedili sportivi, il sistema audio surround Harman Kardon, il preriscaldamento, il tetto in vetro ad azionamento elettrico per la berlina, ed un tetto panoramico in vetro per il modello Touring.

Tra i propulsori troviamo quattro motori a benzina e quattro diesel con tecnologia BMW TwinPower Turbo, mentre sotto pelle alberga anche la tecnologia ibrida plug-in e non mancano le varianti con la trazione integrale xDrive. A livello di potenza si va da 150 CV fino a 286 CV. Mentre i motori a a sei cilindri in linea benzina e diesel, dei modelli M Performance, raggiungono, rispettivamente, un valore di 374 CV e 340 CV. Da sottolineare che sia l'unità benzina a sei cilindri in linea, che tutti i motori diesel sono dotati di tecnologia ibrida leggera a 48 V che aggiunge 11 CV extra.

Le varianti ibride plug-in d 330e berlina e BMW 330e Touring, disponibili anche con trazione integrale xDrive, presentano una power unit composta da un motore a benzina a quattro cilindri e da un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti, che generano una potenza di sistema di 292 CV e, grazie ad una batteria da 19,5 kWh, l'autonomia in elettrico può superare i 100 km (330e berlina). Utilizzando una potenza di ricarica a corrente alternata, che arriva fino ad 11 kW, bastano 2 ore e 15 minuti per fare il pieno d'energia.

Contestualmente al rinnovamento della Serie 3, Bmw arricchisce anche le nuova M3 berlina e Touring. La prima è proposta anche in versione da 480 CV con trazione posteriore e cambio manuale a sei marce; la seconda disponibile esclusivamente con la versione più potente del motore a sei cilindri in linea e con il sistema di trazione integrale intelligente M xDrive, offre una capacità di carico che va da 500 fino ad un massimo di 1.510 litri.

Spinte dal motore sei cilindri in linea 3.0 con tecnologia M TwinPower Turbo, che annovera, in questo caso, due turbocompressori Mono-Scroll, ciascuno dei quali fornisce aria compressa a tre cilindri, la nuova M3 Competition Sedan con M xDrive e la nuova M3 Competition Touring con M xDrive sviluppano 20 CV extra grazie alla configurazione ottimizzata dell'unità di controllo digitale del motore, raggiungendo quota 530 CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 3,5 secondi, con la nuova M3 Competition Touring con M xDrive che è soltanto 1 decimo più lenta; mentre da 0 a 200 km/h impiegano, rispettivamente, 11,8 secondi la berlina, e 12,4 secondi la Touring. Tutte le varianti della nuova M3 berlina e della nuova M3 Touring hanno di serie una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h, ma con il pacchetto M Driver's opzionale, la berlina può toccare i 290 km/h e la Touring i 280 km/h. Esteticamente, le nuove varianti di M3 berlina sono dotate di serie di cerchi in lega leggera forgiati M con dimensioni del cerchio specifiche per ogni asse. Le due berline a trazione posteriore sfoggiano cerchi in lega leggera M Orbit Grey metallizzato da 18 pollici con design delle razze a V sull'asse anteriore e da 19 pollici su quello posteriore. Mentre la nuova M3 Competition Sedan con M xDrive e la nuova M3 Competition Touring con M xDrive vantano cerchi in lega leggera forgiati Jetblack con design a doppi raggi da 19 pollici sull'asse anteriore e da 20 pollici sull'asse posteriore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA