Helm E-Type, consegnata in New England la restomod numero 3

Passerella di eccezione per il terzo esemplare (della serie di 20) della restomod E-Type Serie, ispirata all'omonimo modello della Jaguar e realizzata dello specialista britannico Helm. L'auto, appena consegnata ad un cliente statunitense del New England, verrà infatti mostrata al famoso Newport Concours. Ed è per questo che la vettura - verniciata in una esclusiva tonalità di verde smeraldo metallizzato - è stata battezzata The Rhode Island Commission.



"La E-Type è giustamente considerata un'icona del design automobilistico - ha commentato afferma Chedeen Battick, fondatore di Helm - ed ora ho lavorato per darle prestazioni all'altezza della fama sfruttando le migliori pratiche moderne in termini di costruzione e ingegneria. La Rhode Island Commission è la E-Type definitiva, adatta alle aspettative dei piloti di oggi, senza compromessi". Gli specialisti di Helm si sono concentrati dunque su un ulteriore miglioramento dell'esperienza di guida, grazie al telaio e ai supporti del motore rinforzati, oltre a un sistema di sospensioni che comprende ammortizzatori Ohlins realizzati su misura per questo progetto. Combinando le tecniche artigianali con la disponibilità di materiali evoluti, Helm è intervenuto sui pannelli della carrozzeria - battuti a mano da lastre di alluminio - che hanno ora caratteristiche di rigidità superiori.

A questo si è aggiunta la protezione di tutta la scocca con un rivestimento elettroforetico. Nella ricostruzione della E-Type è stata modificata leggermente (e senza alterarne il fascino) la presa d'aria anteriore, che consente una portata d'aria maggiorata. Più importanti - com'è abitudine nel mondo delle restomod - gli aggiornamenti tecnologici 'nascosti' che includono i sistemi Adas per il parcheggio anteriore e posteriore, nonché un sistema di infotainment con Apple Airplay e connettività Bluetooth a mani libere. Dalla collaborazione con Bill Amberg Studio sono invece nati i sontuosi interni su misura, una combinazione di pelle di vitello europea all'anilina e pelle scamosciata. Le tonalità sono in ocra per un perfetto contrasto con il rivestimento esterno verde smeraldo. "La Jaguar E-Type originale era penalizzata dai suoi interni in plastica nera - sottolinea Bill Amberg - e i nuovi rivestimenti realizzati per Helm sono stati finalizzati a mantenere le promesse dell'esterno". Questo specifico esemplare è stato inoltre consegnato con un set di bagagli dei due marchi Bill Amberg Rocket e Weekender, tenute in posizione con cinturini in pelle fatti a mano. Helm non ha fornito dettagli sul costo della E-Type The Rhode Island Commission, ma non è azzardato ipotizzare - visto il prezzo base di questa restomod britannica corrispondente a circa 580mila euro - che sia cresciuto nella forchetta degli 800-900 mila euro.



