Mercedes-AMG PureSpeed: concept esclusivo

Si chiama Mercedes AMG PureSpeed il concept che rappresenta un'anteprima del primo modello della serie 'hyper limited' Mercedes-Benz Mythos, ed è stato presentato a margine del Gran Premio di Monaco di Formula 1, su una piattaforma galleggiante nel porto del principato, alla presenza dei piloti ufficiali del team Mercedes-AMG PETRONAS F1, Lewis Hamilton e George Russell. Il design è da racing car pura, senza compromessi, con elementi di stile come l'HALO, che creano una connessione con le monoposto della massima formula. Sono evidenti i richiami alla hypercar Mercedes-AMG ONE come lo 'shark nose' e le aperture per l'aria nel frontale. Inoltre, la presenza di due caschi ottimizzati dal punto di vista aerodinamico rappresentano un'ulteriore aspetto che sottolinea la cura del marchio nel realizzare questa supercar, costruita con materiali e tecnologia innovativi, che sarà prodotta in una serie rigorosamente limitata a 250 esemplari.



Gli interni, oltre ad offrire un esclusivo concept di colori ed equipaggiamenti, sfoggiano l'orologio specifico realizzato da IWC Schaffhausen. Non mancano i richiami alle auto da corsa della stella che trionfarono nelle grandi classiche su strada, come le due contrafforti volanti dietro i sedili che ricordano vetture del calibro della 300 SLR, con la quale Stirling Moss e Denis Jenkinson vinsero la Mille Miglia del 1955, ad una velocità media record di ben 157 km/h su una strada pubblica.

Infine, il numero 10, che si trova anche sui parafanghi anteriori del Concept Mercedes AMG PureSpeed, si riferisce alla vittoria della Targa Florio di 100 anni fa.



