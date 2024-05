Jeep Avenger si fa 4xe all'insegna dell'off-road

Parole d'ordine più libertà e più divertimento all'insegna dell'avventura, per la nuova Jeep Avenger che si fa ancora più off-road con la versione 4xe. Dopo il successo già riscosso con Avenger, il marchio punta ora ad alzare l'asticella in termini di capacità fuoristrada per la piccola della famiglia che dalla fine del 2024 potrà essere ordinata anche in versione 4xe.

La novità, svelata dal vivo oggi a Francoforte, consentirà a Jeep di completare la gamma del B-Suv, già disponibile in versione100% elettrico, benzina e nella variante e-Hybrid.

"Avenger rappresenta uno dei più grandi successi di Jeep in Europa - ha dichiarato Eric Laforge, head of Jeep Brand per l'Europa - forte di oltre 90.000 ordini effettuati da clienti finali, con un terzo degli ordini relativi alla versione 100% elettrica. Sulla scia di questo successo, Avenger 4xe sarà il nuovo punto di riferimento nel segmento dei B- Suv, offrendo un design esclusivo e prestazioni al top. Nella versione a trazione integrale, incarnerà lo spirito più puro del marchio Jeep".

La ricetta della nuova Avenger 4xe comprende una meticolosa attenzione ai dettagli, design e funzionalità quanto basta per essere in linea con le aspettative dei clienti Jeep più affezionati allo sterrato che all'asfalto. Realizzata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto, la Jeep Avenger 4xe si rivolge agli amanti della vita all'aria aperta, ai praticanti di attività sportive, a chi già possiede una 4x4 e ne conosce i vantaggi in termini di migliore trazione e sicurezza.



A garantire le giuste prestazioni dalla città ai sentieri più impervi, ci penserà un nuovo propulsore votato al divertimento e alla leggerezza strutturale, fondendo i vantaggi di un sistema ibrido con una tecnologia 4x4. Il cuore di Jeep Avenger 4xe è costituito da un sistema ibrido dinamico a 48V, con motore turbo da 1.2 litri in grado di erogare 136 CV di potenza e due propulsori elettrici da 21 kW posizionati nella parte anteriore e posteriore del veicolo.

Questa configurazione è abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità, che consente di viaggiare in modalità full-electric a basse velocità grazie al motore elettrico integrato. La funzione E-Boost, disponibile nella modalità Sport, promette invece il giusto brio in caso di accelerazione. La potenza massima dichiarata è di 136 CV e la velocità massima 194 km/h (+10 km/h rispetto al modello ibrido), con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi.

Sul fronte delle capacità offroad, Jeep Avenger 4xe beneficia di importanti upgrade, come il miglioramento degli angoli d'attacco, di dosso e d'uscita, l'aumento di 10 mm dell'altezza da terra e il guado fino a 400 mm. Inoltre, la trazione integrale è sempre disponibile.

Il propulsore, combinato con il riduttore 22,7:1 posizionato sull'asse posteriore, eroga una coppia di 1.900 Nm alle ruote posteriori, garantendo così la massima trazione, che permette di superare pendenze vicine al 40% su terreni impegnativi come la ghiaia e fino al 20% in assenza di aderenza sull'asse anteriore.

Il sistema di trazione integrale intelligente garantisce una capacità 4x4 sempre disponibile quando serve. A basse velocità (fino ai 30 km/h), la trazione su tutte e quattro le ruote è permanente, con una ripartizione 50:50. Alle medie velocità (da 30 a 90 km/h), la trazione sull'asse posteriore si attiva solo su richiesta.

La funzione Selec-Terrain di Jeep Avenger 4xe, permette poi al conducente di selezionare la modalità più appropriata per ogni situazione, da Auto, con trazione integrale solo su richiesta, a Snow, per un migliore controllo della stabilità e una trazione integrale intelligente, passando per Sand&Mud, adatta ai terreni irregolari e Sport, che esalta al massimo la potenza e la coppia erogate dal sistema 4xe, con l'aggiunta dell'e-boost sulle ruote posteriori.

Gli ordini per la Jeep Avenger 4xe si apriranno entro la fine del 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA