Deepal G318, suv cinese che si allontana dagli stereotipi

Davvero insolito l'approccio progettuale, e di riflesso anche di comunicazione, che la cinese Deepal (Gruppo Changan) ha scelto per il suv G318.

Per realizzare questo modello inedito i progettisti sono partiti da un analisi globale dei fuoristrada 'nudi e crudi' e hanno stilato una classifica dei loro difetti, proponendosi di eliminarli con il G318.

Tra i punti critici che sono stati identificati lo stile privo di personalità, una esperienza di guida non appagante, elevati consumi di carburante e una scarsa spaziosità dell'abitacolo, con riflessi negativi sul confort.

Il team di progettazione ha ritenuto che fosse giunto il momento di dare un nuovo look al segmento dei fuoristrada andando, ad esempio, oltre al design squadrato tipico di icone come la Classe G o la Wrangler.

G318 è frutto, spiega l'azienda, di una "sottrazione del design", con forme esagonali che rafforzano una sensazione di robustezza allontanando il design dal tradizionale aspetto squadrato. Inoltre una linea che scorre dalla parte anteriore a quella posteriore crea "un profilo laterale ricco di personalità", sottolinea il team. All'interno, l'abitacolo è stato costruito attorno alle aspettative della Generazi.

Innovativa anche la cabina che utilizza un mix di punti di contatto digitali e fisici, e che è stata costruita con un posto di guida attorno al "capitano" cioè di chi guida e sceglie la rotta. G318 è stato però messo a punto per offrire una guida insolitamente confortevole per un fuoristrada, con le sospensioni pneumatiche a "tappeto magico" che filtrano le vibrazioni indesiderate Tutto questo con una attenzione specifica alla robustezza.

"Per far fronte alla deformazione della carrozzeria durante la guida impegnativa - spiega il team di progettazione - la maggior parte dei fuoristrada tradizionali adotta una carrozzeria non portante, sacrificando il comfort di marcia".

Per il nuovo G318 è stata scelta invece una struttura della carrozzeria con "rete a sette anelli" realizzata quasi interamente (99%) in acciaio ad alta resistenza.

Una vera "fortezza di sicurezza" che offre un'eccellente rigidità torsionale e che garantisce una elevata precisione di guida anche sull'asfalto, tanto che il team di progettazione di Deepal arriva addirittura a dire che la guida del nuovo G318 "è paragonabile a quella di una coupé cittadina".

