Prime versioni di Renault 5 E-Tech Electric sono ordinabili

Le prime due versioni di Renault 5 E-Tech Electric sono disponibili all'ordine. Se la nuova arrivata di casa Renault sarà disponibile entro il 2025 in 5 allestimenti, i titolari di R5 R Pass saranno i primi a poter ordinare Renault 5 E-tech Electric nelle versioni Techno e Iconic Cinq dotate di batteria comfort range (52 kwh).

Contattati dal concessionario Renault che hanno scelto al momento dell'acquisto di R5 R Pass, possono contare su un periodo di 10 giorni (fino al 30 maggio compreso) per configurare ed ordinare Renault 5 E-Tech Electric, per essere quindi tra i primi a riceverla.

Gli allestimenti che arriveranno entro il prossimo anno sono Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e l'edizione speciale Roland-Garros. L'apertura degli ordini riguarda inizialmente le versioni Techno e Iconic Cinq, dotate di batteria comfort range (52 kWh), in grado di raggiungere un'fino a 410 km WLTP. Nel 2025, l'apertura degli ordini si estenderà a tutte le versioni.

Due batterie agli ioni di litio sono disponibili per Renault 5 E-Tech Electric. La prima, comfort range, ha una capacità di 40 kWh con un raggio d'azione fino a 300 km. Questa batteria sarà commercializzata nel 2025 sui modelli con un prezzo d'ingresso a partire da 25.000 euro (incentivi statali esclusi).

La capacità della batteria comfort range raggiunge i 52 kWh, consentendo di percorrere fino a 410 km Wltp. L'apertura degli ordini riguarda inizialmente le due versioni dotate di questa batteria: Techno e Iconic Cinq. Entrambe sono equipaggiate con il nuovo motore elettrico da 150 cv, progettato da Ampere, che offre a Renault 5 E-Tech Electric un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi. A partire dal 31 maggio, gli ordini saranno aperti al pubblico, sempre nelle versioni Techno e Iconic Cinq con batteria da 52 kwh.

