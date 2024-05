Debutta in casa la versione 2025 dell'elettrica Kia EV6

Parte dal mercato domestico della sudcoreana Kia l'operazione di rinnovamento del suo primo modello della gamma nativa elettrica, l'EV6. Le immagini ufficiali descrivono un riuscito intervento estetico e alcuni miglioramenti nell'interno, che è ora ispirato al top di gamma EV9.

Ridisegnando lo scudo paraurti anteriore e la zona inferiore della griglia Kia ha conferito all'edizione 2025 di EV6 un look più nitido e futuristico, lasciando praticamente intatto il resto della carrozzeria, se si eccettua per il nuovo design delle ruote e modifiche minori in coda. L'elemento di maggiore differenziazione sta comunque nei proiettori: la firma luminosa di EV6 si basa ora su due graffianti Led a C, che abbracciano e sottolineano la presa d'aria - i cui ritorna più evidente il motivo del Tiger Nose - che estende trasversalmente tutto il frontale, accompagnando il segno forte della presa d'aria inferiore.

EV6 edizione 2025 continua ad essere proposta anche nella variante GT-Line che ha un design esterno differenziato, grazie alla presenza di paraurti anteriori e posteriori più sportivi, di una barra luminosa a Led anteriore che collega i fari e a cerchi in lega di nuovo disegno, specifici per questa versione sportiva. Nell'abitacolo i cambiamenti più evidenti son il nuovo volante e lo schermo panoramico curvo che ospita quadro strumenti digitale e infotainment.

Aggiornato il sistema che è di nuova generazione. Si chiama Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e dispone tra le altre funzionalità dell'autenticazione tramite impronta digitale. Come è accaduto per la cugina Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 presentata in Corea del Sud ha una batteria più grande - 84 kWh contro i precedenti 77,4 - che, secondo quanto dichiarato dall'azienda consentono nel caso delle versioni con la sola trazione posteriore ruote da 19 pollici un'autonomia di 494 km rispetto ai 475 dell'EV6 uscente. Gamma, dettagli tecnici e programmi di commercializzazione negli altri mercati verranno annunciati prossimamente.

