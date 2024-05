Morgan e Pininfarina, roadster Midsummer sotto i riflettori

Quando due protagonisti del mondo dei motori che vantano 200 anni di esperienza combinata, il risultato è certamente significativo e non solo per l'unica e irripetibile combinazione dei due Dna.





E' il caso della Midsummer, un progetto speciale firmato da Morgan e Pininfarina che verrà prodotto i soli 50 esemplari e che rappresenta la sublimazione del know retrò del brand britannico e il saper disegnare di Pininfarina.

L'elegante barchetta Midsummer si basa sull'ultima generazione CX della piattaforma in sandwich d'alluminio di Morgan e propone esclusivamente un motore turbo a sei cilindri e un cambio automatico a otto velocità.

Adornata dal badge 'Pininfarina Fuoriserie' - una novità assoluta per un'auto di regolare, anche se limitata, produzione - Midsummer è destinata a diventare un cult, e non solo per le proporzioni e le nuove forme che infondono un'eleganza eccentrica, che ricorda le auto di Pininfarina degli Anni '30 e '40.

Tra le raffinate ed esclusive novità spicca l'introduzione di strutture in legno a vista che circondano l'abitacolo e fanno parte dell'evoluzione della linea di cintura. Sono formate a mano utilizzando teak di alta qualità in strati (ognuno ha uno spessore che non supera gli 0,6 mm) e vengono costruite in oltre 30 ore partendo da oltre 80 metri quadri di teak proveniente da fonti sostenibili.

Le forme della carrozzeria - grazie alle competenze uniche di Pininfarina nel campo dell'aerodinamica - sono ispirate ad una superiore efficienza, in particolare nella portanza nel frontale. Esclusive anche le ruote forgiata in lega leggera da 19 pollici progettate espressamente per Midsummer.

Questo nuovo rapporto tra pneumatico e cerchio, specifica l'azienda, si traduce in un'estetica 'più d'epoca' che si ritroverà nei futuri modelli di punta Morgan. Nella parte anteriore, spiccano i nuovi gruppi ottici - che non si discostano dalla tradizione di Morgan - e che sono rifiniti con inserti argentati.

Midsummer ha anche una coda più lunga che è stata progettata per accentuare l'eleganza ma anche per migliorarne l'aerodinamica, con un trattamento che ricorda le carrozzerie più iconiche di Pininfarina. Le nuove luci posteriori si trovano all'interno di gruppi ottici semismussati. La vista dalla cabina di pilotaggio In plancia spiccano i nuovi quadranti analogici realizzati a mano nel Regno Unito e rifiniti in un colore bianco sporco per adattarsi alla morbidezza e al calore complessivi dell'auto.

Anche il volante è stato ridisegnato e presenta un elemento centrale in alluminio forgiato. Midsummer beneficia anche di un raffinato sistema audio Sennheiser migliorato con nuovi comandi sul cruscotto. La produzione inizierà presso lo stabilimento Morgan di Pickersleigh Road nel terzo trimestre del 2024.

