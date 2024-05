Toyota Yaris Cross, sale a 130 Cv per puntare più in alto

Ci sono buoni motivi per cui Yaris Cross occupa il primo posto nelle vendite europee di Toyota. E per aver raggiunto, dal suo debutto nel 2021, le 80mila immatricolazioni in Itala e si è rapidamente affermata come una delle leader nel combattuto segmento dei B-Suv. Ora, con l'arrivo della nuova edizione che prevede l'inserimento in gamma del secondo propulsore ibrido da 130 Cv, questi punti di forza di Yaris Cross crescono ancora. Nuova Yaris Cross debutta con un listino che parte da 28.650 euro (Active 115) e 31.700 euro (Trend 130).

Ma questo valore, aggiungendo il contributo Toyota agli imminenti incentivi e nel caso di rottamazione di almeno una Euro 2, scende rispettivamente a 22.150 e 24.700 euro. Va sottolineato che al top di gamma delle Yaris Cross viene proposta - per un limitato periodo di tempo - la versione Première che costa (senza contributi e incentivi) 37.400 euro. Porta in dote finiture esclusive, interni in pelle e tessuto, cerchi da 18 pollici e le dotazioni che fanno parte del Tech Pack, che qui è di serie. Come nelle Trend e Lounge la variante a trazione integrale Awd-i comporta un supplemento di 2.500 euro.

Si tratta del sistema di controllo angoli ciechi Bsm, del Rear Cross Traffic Alert Brake (Rcta-B, dell'avviso presenza ostacoli posteriori con frenata automatica & assistenza all'uscita sicura (Sea), dei sensori di parcheggio intelligenti anticollisione anteriori e posteriori, dei fari anteriori Matrix Led con proiettori AHS e della digital Key. Come è stato possibile apprezzare in un completo test di guida sulle strade di Palma di Maiorca, la seconda proposta da 130 Cv (valore che è stato ottenuto con un'unità elettrica più potente) aggiunge piacere di guida e brio alle qualità di Yaris Cross. In particolare il sistema full hybrid con propulsore termico da 1,5 litri - che eroga 90 Cv - ha un nuovo transaxle con un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e più potente. Si passa infatti da 80 a 84 Cv e da una coppia che è ora di 185 Nm contro i precedenti 141.

Tutto questo, insieme alle modifiche apportate alla centralina di controllo (Pcu) ha portato ad un aumento del 12% della potenza totale del sistema, che passa da 116 a 130 Cv. Al volante di Yaris Cross 130 si apprezza dunque - soprattutto nei sorpassi - l’accelerazione più rapida, con lo scatto 0-100 ridotto di mezzo secondo (10,7 sec) e la possibilità di passare sda 80 a 120 km/h in 8,9 secondi. Da notare che il lavoro di sviluppo portato a termine dagli ingegneri Toyota non ha in pratica modificato emissioni e consumi della variante 115. La maggiore potenza elettrica consente la guida 'a batteria' (molto vantaggiosa anche col programma WeHybrid che trasforma i comportamenti virtuosi in euro) col motore termico spento a velocità più elevate.

Ciò permette a Yaris Cross 130 di funzionare più frequentemente con la maggiore efficienza, migliorando e emissioni e consumi. I quattro cavalli in più dell'unità elettrica (il motore Ice è immutato) non influiscono sulle emissioni di CO2 che sono ora di 101-116 g/km (quelle della 115 sono di 101-115 g/km), mentre il consumo di carburante Wltp è di 4,5-5,2 litri per 100 km, praticamente identico ai valori della 115 (4,5-5,1 litri per 100 km). Il test dinamico ha evidenziato anche interessanti miglioramenti dell'handling e della silenziosità di marcia.

Tutto si fonda sulla piattaforma GA-B di Toyota che offre elevata resistenza e rigidità a tutta la scocca, con un peso ridotto e un baricentro basso. Come spiegato dai tecnici e poi verificato su strada, diversi interventi - compresi elementi fonoassorbenti più efficaci - hanno fatto di Yaris Cross un'auto confortevole in città come fuori, nel traffico o nei lunghi viaggi. Il migliorato sistema ibrido fa lavorare all’avvio e in accelerazione il motore termico a un regime più basso. L’aumento della reattività all’accelerazione iniziale comporta un coordinamento più stretto tra l’aumento dei giri e del suono del motore e la velocità, riducendo in modo significativo l’effetto 'elastico' tipico delle trasmissioni a variazione continua (e-CVT).

A bordo si avverte, nel complesso, un senso di tranquillità che è tipico di modelli di fascia superiore, anche per la presenza di una suite allargata di Adas e servizi connessi. Spiccano lo Smart Connect, il display digitale personalizzabile da 12,3 pollici per la strumentazione e l’applicazione Digital Key per sostituire chiave o telecomando con lo smartphone.

