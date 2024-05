In vendita la Lotus Emira spinta dal 4 cilindri

E' ufficialmente ordinabile in Europa, al costo di 98.810 euro, Lotus Emira first edition a 4 cilindri con il 2.0 sovralimentato costruito da Mercedes-AMG accoppiato al cambio a doppia frizione ad 8 rapporti. Questa versione va ad affiancare quella spinta dal motore V6 e sfoggia soluzioni tecniche raffinate, a cominciare dal turbo a geometria variabile che le consente di erogare 360 CV e 430 Nm di coppia massima. Inoltre, può essere scelta sia con il telaio Touring che con quello Sport, associato anche a pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, per le massime performance in pista.

Rispetto alla variante con il V6, il telaio ausiliario in alluminio pressofuso al posteriore consente di risparmiare 12 kg nella massa complessiva, mentre, per gestire la potenza del propulsore, l'impianto frenante presenta dischi forati e scanalati a due pezzi e pinze a quattro pistoncini.



