Alfa Romeo, nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport

Arrivano le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Si tratta di un'edizione limitata di 400 vetture totali, (275 Giulia e 175 Stelvio) commercializzate a livello globale, che omaggiano la 6C 1500 Super Sport vittoriosa alla Mille Miglia del 1928. Per questi modelli il Centro Stile Alfa Romeo ha reinterpretato lo storico Quadrifoglio tramite uno sfondo nero in luogo del bianco, atto a conferire ulteriore audacia e solidità all' iconico stemma. Spinte dal 2.9 V6 da 520 CV che lavora con il differenziale autobloccante meccanico, Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport migliorano il comportamento e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. A livello dinamico, inoltre, sulla Giulia rimane l'aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio, mentre il sistema di scarico Akrapovich regala ad entrambe un sound inconfondibile.



Esteticamente, oltre al nuovo logo quadrifoglio con sfondo nero, ed un utilizzo diffuso del carbonio nella "V" dello scudetto, sui specchietti retrovisori, e sul tetto (optional per la Giulia), presentano cerchi in lega sportivi sono bruniti a 5 fori da 19 pollici per la Giulia, e da 21 pollici per Stelvio con nuove e sportivissime pinze freno nere. Non mancano le luci anteriori con proiettori 3+3 e fari a LED Matrix, mentre le livree disponibili sono il Rosso Etna tristrato, il Nero Vulcano metallizzato ed Bianco Alfa, quest'ultimo disponibile su Giulia.

L'abitacolo sfoggia la finitura rossa e 3D del carbonio per cruscotto, tunnel centrale e pannelli porta. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dal ricamo rosso del logo "Super Sport" e presentano, in nero, il numero che ne dichiara l'appartenenza a questa serie limitata. Infine, il volante vanta un rivestimento in pelle ed Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio; e il quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design "a cannocchiale", dove campeggia e lo schermo digitale da 12,3 pollici della strumentazione, offre anche l'esclusiva configurazione "Race".



