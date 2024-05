DR Groupe al Dealer Day con 9 anteprime

In occasione del Dealer Day di Verona, il DR Automobiles Groupe ha presentato l'evoluzione della gamma dei suoi marchi mediante l'esposizione dei modelli preserie di 4 brand tra cui figurano ben 9 anteprime. Nello specifico, per quanto riguarda il brand EVO, i visitatori hanno potuto visionare la nuova EVO 6, che arriverà dal secondo semestre 2024, e sfoggia un look rinnovato in particolar modo nel frontale, e nella fiancata, dove spiccano le maniglie integrate nella carrozzeria. Spinta da un 1.5 turbo a doppia alimentazione benzina e GPL, dalla potenza di 177 CV, vanta una dotazione particolarmente ricca in cui figurano anche i display da oltre 10 pollici per strumentazione digitale ed infotainment.

Sono 3 invece, le anteprime assolute per il marchio DR, si parte con la 3.0 Executive, più sportiva nella veste estetica e negli interni rispetto alla 3.0 attuale, da cui riceve anche il 1.5 aspirato a doppia alimentazione benzina/Gpl da 116 CV. Si prosegue con il debutto della 6.0 1.6 TGDI, spinta dal motore da 185 CV alimentato sia a benzina, che a benzina e Gpl, per la variante thermohybrid. E si conclude con la variante plug-in hybrid della 6.0 equipaggiata con una power unit composta da un 1.5 turbo benzina e da 2 motori elettrici per una potenza di 315 CV. Inoltre, la 6.0 alla spina promette 80 km in modalità elettrica grazie al pacco batteria da 19,3 kWh. Le Sportequipe 6 e 7, invece, entrambe spinte dal 1.6 turbo benzina, da 185 CV, alimentato anche a GPL, presentano linee più aggressive, motorizzazioni inedite e nuovi allestimenti. Nello specifico, la 6 sfoggia un frontale con DRL particolarmente sottili e guadagna i paddle per cambiare le marce in modalità manuale; mentre la 7 può contare sul tetto panoramico da 62 pollici. Completano la lista delle novità della famiglia DR i modelli del nuovo brand Tiger. Si tratta della Five, Suv compatto da 4,5 metri spinto da un 1.5 turbo benzina da 177 CV con cambio automatico DCT a 7 rapporti, forte di un design sportivo in cui spiccano i cerchi da 20 pollici; della Six, Suv che arriva a 4,6 metri con linee più morbide e stesso motore 1.5 turbo ma da 174 CV; e della Seven, un monovolume a 7 posti dalla lunghezza di 4,8 metri, con il medesimo motore della Five e un ampio tetto panoramico.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA