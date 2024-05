Opel Frontera, la mobilità innovativa diventa accessibile

Già anticipata nello scorso aprile, la nuova generazione dell'Opel Frontera è stata presentata in un evento a Istambul alla presenza del brand tedesco di Stellantis Opel Florian Huettl, di Mark Adams vice president design e di Tobias A. Gubitz senior vice president product & pricing.



Questo moderno suv da 4 metri e 38, che debutta con sistemi propulsivi multi-tecnologia, ha un importante valore nella strategia di Opel perché, come ha sottolineato lo stesso Huetti, permetterà di "offrire ai clienti una mobilità innovativa, pratica e, soprattutto, accessibile". Lo conferma il fatto che in Germania Opel Frontera in versione ibrida 48 Volt avrà un prezzo di partenza di circa 24.000 euro mentre il modello Electric con un'autonomia di oltre 300 chilometri - sempre in Germania - partirà da circa 29.000 euro.

Pensato per le famiglie (in futuro sarà disponibile anche a sette posti) ma anche a molte altre categorie di utenti che apprezzeranno le tante 'invenzioni' di questo suv, il nuovo Frontera ha un aspetto robusto e un design molto personale.

Caratterizzato dal nuovo logo Blitz al centro del Vizor, è dotato di passaruota muscolosi e soglie prominenti che sottolineano - assiema al montante C - il carattere robusto e pratico di questo nuovo suv che nelle dimensioni e nella spaziosità è ben lontano dal modello degli Anni '90 di cui ha ereditato solo il nome.

Nel nuovo Frontera guidatore e passeggeri usufruiscono tra l'altro di un abitacolo con un layout elegante ed ergonomico in cui spiccano il volante di nuova concezione e due schermi widescreen da 10 pollici.

Da segnalare la possibilità - resa ancora più pratica ed esteticamente coerente grazie ad uno specifico alloggiamento - di utilizzare il proprio dispositivo mobile al posto di una parte delle funzioni dei display.

Questa innovativa stazione opzionale permette di collocare lo smartphone dell'utente in una posizione ottimale, sicura e facilmente raggiungibile. E' così possibile - attraverso una App - trasformare il proprio cellulare in navigatore, e in pannello di controllo dell'infotainment compresa l'interazione con i pulsanti del volante.

Anche in Frontera, come è abitudine per la Casa del Blitz - sono presenti sedili confortevoli ed ulteriormente perfezionati dal punto di vista dell'ergonomia. Nella seduta delle poltroncine anteriori è presente la fessura brevettata Intelli-Seat che allevia la pressione sul coccige. Un dettaglio di grande importanza perché garantisce un confort ottimale anche nei viaggi più lunghi.

Nel bagagliaio del nuovo Opel Frontera possono essere stivati più di 450 litri di bagagli valore che, con i sedili abbattuti, arriva fino a 1.600 litri.

Elevata anche la capacità di carico sul tetto (240 kg) per consentire - agli appassionati delle vacanze outdoor - di dormire in una tenda a casetta (progettata espressamente per Frontera) dotata di scaletta da collegare alle barre.

La gamma prevede due allestimenti (Frontera e Frontiera GS) e due sistemi di trazione (2 o 4 ruote motrici) da combinare - secondo uno schema intuitivo, accessibile e attento all'essenziale - con le motorizzazioni previste.

La versione ibrida 1.2 turbo a 48 Volt - che sfrutta un'unità elettrica da 21 kW (pari a 28 Cv) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti - è prevista con potenza di 100 oppure 136 Cv.

Opel Frontera Electric a batteria - di cui non sono stati comunicati tutti i dettagli -dovrebbe proporre un motore da circa 113 Cv ricaricabile in CC fino a 100 kW. Ufficializzata invece l'autonomia di oltre 300 chilometri (secondo l'omologazione Wltp) che in una prossima versione long range arriverà a circa 400 chilometri.



