Porsche completa i test della nuova 911 ibrida

Il 28 maggio verranno tolti i veli alla prima Porsche 911 dotata di un powertrain con tecnologia ibrida. Intanto, la vettura ha completato il duro percorso di sviluppo nel quale è stata sottoposta a test massacranti per oltre cinque milioni di chilometri .

Come ha rivelato Frank Moser, vice president della linea di modelli 911 e 718, l'auto è stata testata nelle più svariate condizioni, passando dai climi più freddi al caldo torrido di Dubai, dai passi di montagna al traffico urbano. Inoltre, un aspetto importante è rappresentato dal tempo sul vecchio Nürburgring di 7:16.934 minuti, maturato con il brand ambassador Jörg Bergmeister al volante, che è risultato più rapido di 8,7 secondi rispetto alla versione precedente. Per ulteriori informazioni relative a prestazioni, consumi, caratteristiche della tecnologia di ibrida adottata, e prezzo, bisognerà attendere la fine del mese.



