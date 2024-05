Tutti gli aggiornamenti del Land Rover Defender

Si aggiorna la gamma del Land Rover Defender, che ora è dotata di una nuova pellicola protettiva opaca, per garantire maggiore tranquillità nella protezione della carrozzeria; vede il lancio della nuova versione 110 Sedona Edition; ed offre nuovi pacchetti.

Con una livrea ispirata dai colori del Parco nazionale di Red Rock, a Sedona, in Arizona, la nuova Defender 110 Sedona Edition presenta la carrozzeria Sedona Red, una tinta disponibile solo per un anno, destinata anche alla copertura della ruota di scorta, che si sposa con l'Extended Black Pack, che presenta la scritta Defender, la griglia anteriore e le piastre sottoscocca in Narvik Black. Completano il quadro i cerchi in lega da 22 pollici che sfoggiano una colorazione Gloss Black e la nuova decalcomania sul cofano che raffigura la topografia di Sedona.

All'esterno dell'auto, inoltre, è presenti un porta attrezzi laterale, sempre in tinta con il corpo vettura. Mentre l'abitacolo vanti i sedili del Signature Interior Pack, introdotto di recente, con aggiunte di nuovi materiali tattili e comode tasche portaoggetti per i passeggeri della prima fila.

Infine, è disponibile, per la prima volta, un interno con sedili in Ebony Windsor Leather e Kvadrat.

Su Defender 130 il Captain Chairs Pack consente di avere un comfort di prima classe anche in seconda fila grazie ai lussuosi sedili individuali separati da un corridoio che offre un comodo accesso alla terza fila. Si tratta di sedute con riscaldamento e raffrescamento, con tanto di poggiabraccia individuali. Inoltre, i sedili Captain Chairs della seconda fila possono essere dotati anche di poggiatesta con supporti laterali, come quelli anteriori, per offrire un comfort ancora superiore nei lunghi viaggi.

Tra gli aggiornamenti della gamma Defender, il Signature Interior Pack, di serie su Defender X e V8 ed opzionale sulla Defender Dynamic HSE, migliora sedili e finiture, offrendo un ambiente più distintivo. Nello specifico, nella prima fila consente di avere sedili a controllo elettrico a 14 vie con riscaldamento, raffrescamento, funzioni di memoria, e nuovi poggiatesta con alette; mentre, nella seconda fila, permette di contare su sedili climatizzati dotati di poggiatesta con alette sui modelli Defender 110 e 130. Inoltre, per la terza fila delle Defender 110 e 130 offre i sedili riscaldati. Questo pacchetto offre miglioramenti dei materiali in tutto l'abitacolo, e include i sedili Windsor Leather e Kvadrat.

Debuttano anche nuovi e semplificati pacchetti ADAS, tra cui quello denominato Off-Road Pack, che annovera differenziale elettronico attivo, barre portapacchi nere, pneumatici all-terrain, presa per spina domestica, e wade sensing.

L'Advanced Off-Road Pack, che incorpora l'all-terrain progress control, il terrain response 2, il terrain response configurabile, le electronic air suspension, l'adaptive dynamics ed il livellamento automatico dei fari. Il Dynamic Handling Pack, con differenziale elettronico attivo, electronic air suspension, adaptive dynamics, fari autolivellanti, e ruota di scorta full-size da 20 pollici. L'Air Suspension Pack, che presenta l'electronic air suspension, l'adaptive dynamics, ed il livellamento automatico dei fari. Mentre il Driver Assist Pack include il blind spot assist, il rear collision monitor, ed il rear traffic monitor.

Ai Climi freddi sono dedicati il Cold Climate Pack, con tanto di parabrezza, getti lavacristallo e volante riscaldati, oltre al lavaggio elettrico dei fari; e l'Extreme Cold Climate Pack, che vi aggiunge il precondizionamento della cabina. Inoltre, per il traino ci sono il Towing Pack, disponibile per 90 e 110, che presenta l'Advanced Tow Assist, il gancio di traino o gancio di traino elettronico, l'all-terrain progress control, il terrain response 2, il terrain response configurabile, l'electronic air suspension, l'adaptive dynamics ed il livellamento automatico dei fari; ed il Towing Pack 2, per la 130, che vi aggiunge la porta gancio o il gancio di traino rimovibile. A livello di Pacchetti interni, oltre al Signature Interior Pack ed al Signature Interior Pack con Captain Chairs Pack, troviamo il Comfort and Convenience Pack forte di illuminazione cabina configurabile, Meridian Sound System, vano frigorifero nella console centrale anteriore e portellone a chiusura ammortizzata; il Premium Upgrade Interior Pack, con volante in pelle, Extended Leather Upgrade, cambio in pelle, sedili anteriori elettrici riscaldati e raffrescati a 14 vie e piantone dello sterzo regolabile elettricamente. Non mancano, infine, dei pacchetti di sedili della terza fila, denominati, rispettivamente, Family Pack (110) e Family Comfort Pack (110). Il primo include il climatizzatore a tre zone, il sensore di qualità dell'aria ed il Cabin Air Purification Plus, oltre ai sedili manuali della terza fila, all'electronic air suspension, all'adaptive dynamics ed al livellamento automatico dei fari. Il secondo aggiunge i sedili riscaldati in terza fila ed il climatizzatore a tre zone con assistenza al raffrescamento posteriore.



