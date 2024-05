Opel Corsa Hybrid: sale la tensione, crescono i vantaggi

Opel, brand tedesco del Gruppo Stellantis, procede nella strategia di allargare l'offerta di propulsori per la Corsa, il suo modello di maggiore successo.





Così, dopo il profondo restyling dell'estate 2023 che l'ha resa più moderna, digitale e personale che mai - con il caratteristico 'volto' denominato Opel Vizor - Corsa arriva sul mercato (con prezzi a partire da 23.900 euro) in versione Hybrid con tecnologia a 48 Volt, anzichè i normali 12.

I vantaggi di questo sistema, già presente in altri modelli della Opel e del Gruppo, sono noti, perché la batteria agli ioni di litio si ricarica automaticamente in determinate condizioni di funzionamento e di guida.

Ciò permette comunque non solo di ridurre drasticamente consumi e emissioni (dal 15 al 18% in meno) ma anche di viaggiare in modalità 100% elettrica per una percorrenza di circa 1 km ad ogni carica della batteria.

Corsa Hybrid 48 Volt utilizza un nuovo motori turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri che è stato sviluppato appositamente per l'applicazione ibrida e che viene proposto nelle due tarature da 100 e 136 Cv. Gli elevati livelli di efficienza vengono raggiunti grazie all'abbinamento del propulsore con un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti e alla presenza di un motore elettrico indipendente da 21 kW che eroga 55 Nm di coppia (che corrisponde a 28 Cv) e che è destinato a svolgere le funzioni di .

Poiché la ricarica avviene soprattutto in decelerazione il sistema Mild che equipaggia la nuova Corsa si mostra vantaggio soprattutto nel traffico cittadino o in quello (tipicamente lento) dell'hinterland. Come abbiamo verificato in un test attorno a Milano e nella sua viabilità urbana, la sezione elettrica integrata nel cambio assiste il turbo benzina soprattutto in fase di accelerazione, ad esempio quando si parte da fermo.

E con i suoi 55 Nm aggiuntivi incrementa anche alla coppia, soprattutto ai bassi regimi del motore, a vantaggio della dinamica di marcia e della riduzione delle emissioni di CO2. A basse velocità, la sezione elettrica a 48 Volt consente di procedere in modalità completamente elettrica per una percorrenza fino a un chilometro.

Ma, come risulta dalla valutazione effettuate da Opel, consente (grazie al recupero) di muoversi a bassa velocità fino al 50% del tempo nelle tipiche condizioni di start-stop cittadine o durante le manovre, cioè le situazioni che gli addetti ai lavori chiamano e-crossing, e-queuing ed e-parking.

Automaticamente, senza richiedere alcun intervento da parte di chi siede al volante di Opel Corsa Hybrid, il motore a benzina si arresta durante la decelerazione, e l'unità elettrica esterna passa in modalità 'generatore' per ricaricare la batteria a 48 Volt.

Per garantire sempre le migliori prestazioni con il minor apporto energetico, a seconda delle proprie preferenze il conducente può comunque scegliere tra le tre modalità Eco, Normal e Sport.

Dati alla mano nel confronto con l'analoga Corsa 1.2 non elettrificata con cambio automatico a otto rapporti - che è caratterizzata ad un consumo nel ciclo combinato Wltp fra 5,5 e 5,4 litri per 100 km, con emissioni di CO2 pari a 124-121 g/km - la nuova Opel Corsa Hybrid da 100 CV con tecnologia a 48 Volt ottiene un consumo di carburante combinato omologato Wltp fra 4,8 e 4,5 litri per 100 km con 108-101 g/km di CO2.

Il risparmio di benzina, secondo i dati ottenuti dalla Casa di Ruesselsheim, si attesta a quasi 1,0 litri per 100 km con emissioni di CO2 inferiori del 18% circa. Lo stesso vale per la Opel Corsa Hybrid GS da 136 Cv (disponibile a partire da 26.600 euro) che è omologata con un consumo di carburante combinato di 4,7-4,6 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 106-103 g/km.

Il test al volante di Corsa Hybrid ha permesso di valutare positivamente anche l'apporto ai comportamenti 'green' del display informativo digitale opzionale (di serie su Corsa GS) collocato davanti al guidatore. I valori della velocità sul display digitale si illuminano di bianco quando il motore a benzina è in funzione e diventano blu quando Corsa procede in modalità 100% elettrica.

Molto utili anche l'indicatore di potenza (suddiviso in Power, Eco e Charge) e un display che fornisce informazioni sul flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonché sullo stato di carica della batteria.

Visto che questo schema a 48 Volt offre il massimo dei vantaggi quando si impara a modificare lo stile di guida, ad esempio sollevando il piede dall'acceleratore sei si ha davanti uno stop o un semaforo rosso, la valutazione dei risultati ottenuti può essere fatta - quando l'auto è spenta - tramite il display di riepilogo del viaggio.

Vengono visualizzati dati come distanza percorsa, tempo di percorrenza, consumo medio, autonomia residua e percentuale di percorso in cui si è viaggiato in modo puramente elettrico.

