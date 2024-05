Skoda svela i primi disegni della futura Enyaq RS Race

Con la diffusione di uno schizzo della parte frontale della vettura e di un rendering del posteriore, Skoda ha svelato i suoi piani che porteranno alla realizzazione di una vettura elettrica da competizione basata sulla piattaforma dell'attuale Enyaq. Carreggiate allargate, spoiler vistoso, minigonne e ruote di dimensioni generose, sono gli elementi stilistici tipici di un'auto destinata a competere nel Motorsport. Nella Skoda Enyaq RS Race, studio che punta a esplorare possibili applicazioni sostenibili compatibili con le corse, questi elementi sono fortemente ispirati allo stile della Fabia RS Rally2.

"Questa concept - sottolineano da Mladá Boleslav - offre spunti su come la tecnologia del motorsport possa aiutare ad accelerare il passaggio verso un futuro automobilistico dinamico e sostenibile. Serve anche come piattaforma ideale per lo sviluppo e il rigoroso test di tecnologie elettriche all'avanguardia, per i futuri veicoli elettrici di produzione di serie". Michal Hrabánek, responsabile delle attività sportive della Casa Ceca, nel ricordare che la prima race car elettrica a ruote coperte del brand risale al 2021, con la Fabia RE-X1, ha chiarito: "Abbiamo imparato molto, ma penso che ora sia il momento giusto per capitalizzare la nostra esperienza. Ecco perché stiamo creando il concetto unico di Enyaq RS Race, che dimostra come possiamo trasferire il Dna del motorsport alle auto di produzione mentre lavoriamo per un futuro sostenibile".

