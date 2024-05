Lincoln Nautilus, suv Usa con display record da 48 pollici

Sono bastati pochi mesi ed i clienti nordamericani hanno decretato il successo del nuovo suv Lincoln Nautilus (è stato lanciato all'inizio dell'anno) per il suo design dinamico e soprattutto per l'esclusiva Lincoln Digital Experience che ha portato al debutto un display panoramico da 48 pollici. Lo ha confermato anche la presenza nella top ten della classifica 2024 che per tradizione viene stilata dal magazine WardsAuto esaminando diverse categorie, tra cui quella degli interni e degli impianti di intrattenimento.

"Dal momento in cui si entra nel Nautilus, quando l'ampio schermo prende vita - ha scritto David Zoia, di Wards, che è uno dei giurati del premio - si ha subito la certezza che questo è diverso da qualsiasi altro modello di serie che si sia mai visto".

Nautilus per l'edizione 2024 porta avanti il concetto di lounge con interni completamente ripensati che massimizzano lo spazio e offrono ai passeggerii un senso di tranquillità con l'aiuto di nuove esperienze connesse. Spiccano la nuova illuminazione ambientale, la manopola per il controllo del volume dell'hifi ispirata al cristallo, tasti in Black Piano e il nuovissimo Lincoln Digital Scent, che rende ancora più piacevole l'esperienza olfattiva.

Su tutto nel Nautilus si apprezza, però, la Lincoln Digital Experience, che consente ai personalizzare - attraverso App e contenuti facilmente visualizzabili nel grande display (davanti al guidatore e al centro) per rendere più piacevole il tempo in vettura, anche quando è parcheggiata. Il display panoramico da 48 pollici visualizza le informazioni scelte dal guidatore per aiutarlo a tenere gli occhi alti e sulla strada. I clienti possono accedere ad alcune delle loro App e servizi preferiti di Google e Amazon attraverso la nuova esperienza nativa integrata, nonché con Apple CarPlay e Android Auto utilizzando uno smartphone compatibile.

