Aperti gli ordini per Alfa Romeo Junior Ibrida e Elettrica

Il mese di maggio nel segno Alfa Romeo parte nel segno di Junior e con l'apertura dell'ordinabilità delle nuove versioni di ingresso Ibrida ed Elettrica, con un listino prezzi che parte rispettivamente da 29.900 e 39.500 euro. Nuova Alfa Romeo Junior è il modello presentato lo scorso 10 aprile e che segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B.

L'ordinabilità delle versioni di ingresso del modello, arriva dopo il debutto della versione di lancio Speciale. Su entrambe le versioni ora ordinabili è possibile beneficiare di un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, che prevede una rata di 200 euro al mese per 36 mesi.

"Sono molto soddisfatto delle performance di aprile - ha commentato Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo in Italia - e soprattutto del ruolo che Tonale ricopre nel suo segmento in rappresentanza del gruppo Stellantis. Sono certo che grandi soddisfazioni ci arriveranno anche dalla nuova Junior, che ci permetterà di crescere in termini di volumi, quote e brand reputation. Per questo motivo, a poche settimane dal lancio ufficiale, apriamo gli ordini anche delle versioni di ingresso che consentiranno a tutti di accedere al mondo Alfa Romeo".

Disponibili nelle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, le due nuove versioni di ingresso di Alfa Romeo Junior non fanno distinzioni estetiche o di equipaggiamento. Nello specifico, a livello degli esterni, spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto 'Leggenda', i fari Full LED anteriori e posteriori, i fari anabbaglianti a LED, le calotte specchietti retrovisori esterni in nero lucido e i cerchi in lega da 17" Turbina (versione Ibrida) e da 18" Aero (versione Elettrica).

L'abitacolo è impreziosito da tratti sportivi e contenuti esclusivi come gli interni Icona in tessuto, il volante in ecopelle, il sedile posteriore abbattibile 60/40, i poggiatesta posteriori e le palette del cambio al volante (solo ibrida) e l'imperiale scuro.

A livello di dotazioni di serie, le versioni di ingresso di Junior hanno il quadro strumenti caratterizzato dallo storico design 'a cannocchiale' e dotato di cluster 10,25'' Full TFT. Il sistema Infotainment da 10,25" ha due porte USB (A+C), Bluetooth e comandi vocali. Non mancano nemmeno il climatizzatore automatico, l'Autonomous Emergency Breaking e il sistema Wireless Apple CarPlay e Android Auto.

