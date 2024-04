Audi Q6L e-Tron, la Cina chiede più spazio e più autonomia

Per non lasciare dubbi Audi lo precisa nel titolo del suo comunicato stampa dedicato al nuovo modello Q6L e-Tron presentato in occasione dell'apertura dell'edizione 2024 di Auto China. 'L is for long-distance' si legge, questo per sottolineare che la L nel nome di questa versione dedicata al più grande mercato per i Quattro Anelli indica la capacità di coprire lunghe distanze, grazie all'autonomia Cltc di oltre 700 chilometri.

Ma come fa ormai da decenni Audi costruendo modelli L con passo allungato per il mercato cinese (è il caso di A6L, A4L, Q5L, A8L e la lussuosa A8L Horch) la nuova Q6L e-Tron L è caratterizzata da un passo di quasi 3 metri (per l'esattezza 2.995 millimetri) e offre uno spazio per le gambe da 'ammiraglia' nei sedili posteriori. Inoltre grazie alla presenza della Premium Platform Electric (Ppe) - che caratterizza tutta la famiglia Q6 e-Tron - questa versione L è stata disegnata con una conformzione che risulta ancora più personale per effetto della 'eleganza' fornita dal passo maggiorato e dalla linea del tetto allungata.

"Con la Q6L e-Tron offriamo un'offerta su misura per i nostri clienti in Cina - ha detto Gernot Döllner, ceo di Audi durante un evento nell'ambito del Salone di Pechino - che sarà prodotta come i futuri modelli sulla piattaforma Ppe in uno stabilimento completamente nuovo a Changchun".

Döllner ha anche dettagliato la strategia di Audi per la Cina, annunciando al riguardo la cooperazione per i punti di ricarica con Porsche. "Con una forte linea di prodotti, un piano chiaro di localizzazione e regionalizzazione e il lavoro con nostri partner Faw e Saic - ha detto - abbiamo tutto ciò che serve per rimanere protagonisti nel mercato cinese".

Parlando di Changchun, il ceo di Audi ha sottolineato che "lì stiamo costruendo il nostro sito di produzione più all'avanguardia in Cina. Entro la fine del 2024, Audi Faw Nev Company avvierà la produzione della Q6L e-Tron, che sarà seguito da Q6 e-Tron e A6". Proposta nelle due varianti da 255 kW (trazione posteriore) e da 345 kW (trazione Quattro) Q6L e-Tron utilizza una batteria agli ioni di litio di nuova concezione composta da 12 moduli e 192 celle prismatiche con una capacità lorda totale di 107 kWh.

Grazie alla tecnologia a 800 Volt e alla capacità di ricarica DC massima di 270 kW di serie, Audi Q6L e-Tron può essere ricaricata con soste davvero brevi, ottenendo fino a 260 chilometri di nuova autonomia in soli dieci minuti.



