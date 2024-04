Nuovo Mitsubishi ASX punta alla rivoluzione dei B-Suv

È una rivoluzione nel segmento dei B-Suv, l'obiettivo a cui punta Mitsubishi Motors Europe con la presentazione del nuovo ASX, tra tecnologia avanzata, connettività e un design pensato per abbracciare le linee della modernità.

Completamente ridisegnato, ASX nasce per incorporare completamente il frontale 'Dynamic Shield' di Mitsubishi Motors, con il DNA del marchio a supporto delle caratteristiche SUV del veicolo.

Il nome ASX sta per Active Sports X-over e introduce tecnologia di infotainment innovativa per il settore, app e Google integrato. "La competitività del Mitsubishi ASX è notevolmente potenziata con una maggiore integrazione del design del marchio - ha commentato Frank Krol, Presidente & Ceo di Mitsubishi Motors Europe - e un importante passo avanti nel mondo della digitalizzazione e della connettività. Avere Google integrato significa che il nuovo ASX migliora l'esperienza digitale del conducente all'interno dell'auto e non solo, visto che grazie all'app My Mitsubishi Motors il cliente potrà controllare in tempo reale la sua vettura su numerose funzionalità".

Il nuovo arrivato nella famigli Mitsubishi è stato sviluppato per l'Europa ed è basato sulla piattaforma CMF-B dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Al centro del nuovo progetto, anche una vasta gamma di opzioni di propulsione elettrificate, tra cui la tecnologia Full Hybrid (HEV) e la tecnologia Mild Hybrid, motori a combustione avanzati ed efficienti, oltre ad una suite completa di tecnologie di sicurezza e comfort.

Sul fronte del design esterno, nuovo ASX incorpora completamente il distintivo frontale Dynamic Shield di Mitsubishi Motors, mentre il profilo laterale del veicolo combina una silhouette fluida con spalle larghe e alte.

Cerchioni da 17" o 18" e i cerchi in acciaio da 17" includono un coprimozzo appositamente progettato per questa vettura, mentre i cerchi in lega nera Diamond da 18" sottolineano il design complessivo.

Sul posteriore, le luci sono completamente a LED. Sia il nome ASX che la scritta Mitsubishi sul portellone sono evidenti sul nuovo modello della casa giapponese.

L'esterno del SUV, poi, è migliorato da una serie di rifiniture nero lucido, nonché cromature brillanti sulle versioni Inform, Invite, Intense e Instyle.

Le novità in fatto di design tornano anche negli interni, illuminati dalla luce naturale grazie al grande tetto apribile panoramico. Largo 690 mm, ha tre opzioni di apertura intermedie, tutte controllate tramite un comando posizionato sopra il retrovisore interno. Quando aperto completamente, il tetto si ritrae di 315 mm.

Il nuovo ASX sarà prodotto presso lo stabilimento di Valladolid della Renault in Spagna, con produzione che inizia a maggio 2024, mentre il lancio nel mercato italiano è previsto a fine giugno 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA