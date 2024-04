C-suv Opel Grandland, tante novità sotto la nuova 'pelle'

Nel nuovo suv Opel Grandland - che rispetto al precedente ha conservato solo la denominazione - c'è davvero tanto cambiamento, e non solo a livello di stile, che si ispira al Concept Experimental.

Progettato, ingegnerizzato e prodotto in Germania Grandland porta infatti nel mercato una delle prime e più interessanti applicazioni della piattaforma Stla Medium di Stellantis (ha debuttato con la Peugeot 3008) che nasce per le versioni elettriche ma che, come richiedono il mercato e i clienti, propone anche due motorizzazioni a benzina elettrificate. Sono quelle utilizzate per il Grandland Plug-in Hybrid - che offre fino a 85 km di autonomia a zero emissioni locali (Wltp) e per la versione Grandland Hybrid in cui la riduzione dei consumi e delle emissioni sono affidate ad una efficiente tecnologia Mhev a 48 Volt.

Opel punta i riflettori, evidentemente, soprattutto sulla versione Grandland Electric che utilizza la piattaforma Stla Medium con batteria piatta e che offre un'autonomia Wltp fino a 700 km.

Un risultato che la Casa di Rüsselsheim ha potuto raggiungere grazie al motore elettrico di nuova generazione, alla aerodinamica ottimizzata e a numerose funzioni di risparmio energetico tra cui la pompa di calore per il clima in abitacolo.



"Il nuovo Grandland è una pietra miliare per Opel - ha detto Florian Huettl, ceo della marca tedesca di Stellantis - Con esso, tutte le Opel, senza eccezioni, sono ora disponibili anche con motore elettrico. Questo è un grande passo nella nostra offensiva elettrica e rafforzerà quindi la nostra posizione nell'importante segmento dei C-Suv".

Se da un lato il nuovo Grandland, in tutte le varianti previste, riduce le emissioni, dall'altro offrirà quello che Opel definisce "un piacere di guida dinamico e confortevole". Un risultato che è reso possibile dagli ammortizzatori con smorzamento selettivo in frequenza.

In pratica questa tecnologia crea un secondo circuito idraulico nella camera dell'ammortizzatore per adattare meccanicamente la forza di smorzamento in relazione alla frequenza. Ed avere una risposta confortevole alle alte frequenze, come accade negli impatti brevi sui ciottoli o su un tombino, accompagnano invece lo stile di guida sportivo con un contatto più diretto con la strada. La nuova base elettrica, anche nelle varianti termiche elettrificate, ha dato ai designer Opel una nuova libertà per unire eleganza e modernità con un'importante presenza su strada, che è evidente fin dal primo sguardo.

Rispetto al precedente Grandland, ci sono 173 mm di lunghezza aggiuntiva, 19 mm di altezza in più e 64 mm di larghezza in più.

Per un insieme di dimensioni (lunghezza 4650 mm; larghezza 1905 mm; altezza1660 mm) che trasmette sicurezza ed anche status, ben adiuvato in questo dai cerchi in lega che arrivano fino a 20 pollici.

Imponenza che arriva anche dalla nuova esecuzione del caratteristico volto Opel, quello che viene definito Vizor 3D.

Questo elemento è abbinato al logo Blitz illuminato, reso ancora più evidente dalla tecnologia Edge Light.

Spicca anche il design Opel Compass (la bussola Opel) introdotto proprio con la concept Experimental e che si basa sulla piega centrale del cofano, con tutti gli altri elementi organizzati orizzontalmente.

All'interno spiccano - come è abitudine per Opel - i sedili ergonomici certificati Agr (Aktion Gesunder Rücken cioò Campagna per la salute della schiena) dall'associazione degli ortopedici tedeschi. In Grandland aggiungono una funzione che migliora il confort laterale grazie a due tasche pneumatiche situate nelle imbottiture laterali dello schienale. Inoltre è presente di serie nei sedili anteriori, la funzione brevettata Intelli-Seat che sfruttando una fessura che allevia la pressione sul coccige, garantisce un confort eccezionale anche durante i lunghi viaggi in autostrada. Davvero interessante anche il layout della plancia che si sviluppa su un tema orizzontale, con linee che attraversano il cruscotto fino alle portiere, aumentando la sensazione di larghezza e spaziosità. E che enfatizzata da l display centrale da 16 pollici leggermente orientato verso il guidatore. Un elemento che assieme al design della console centrale alta e al nuovo volante promettono funzionalità e sportività.

