BYD Seal U è nuovo Suv della famiglia Ocean

Si arricchisce la famiglia europea di BYD, che con l'arrivo della nuova Seal U, il Suv elettrico di segmento D e ultimo modello della Serie Ocean, ribadisce la strategia del marchio riassunta nel messaggio 'in Europa per rimanerci', ricordato anche durante l'evento di presentazione andato in scena presso lo shoowroom di piazza Duomo a Milano.





Caratterizzata da un design distintivo, la nuova arrivata si inserisce nel mercato delle auto elettriche con due allestimenti, ovvero Comfort (batteria da 71,8 kWh) e Design (87 kWh), con prezzi a partire da 42.890 euro. L'obiettivo dichiarato, quello di combinare eleganza estetica e tecnologia avanzata.

Equipaggiata con un motore elettrico, la BYD Seal U offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. La batteria di ultima generazione promette invece fino a 700 km con una sola carica, ponendo la Seal U al vertice della sua categoria per efficienza.

Seal U è anche il nuovo rappresentante della serie Ocean, composta da Seal e Dolphin, ed è progettato secondo il linguaggio di design 'Ocean Aesthetics' del marchio. Il Suv si caratterizza per il frontale a forma di X con un design arrotondato e curvilineo. I fari a forma di U si inseriscono nel cofano, in linea con l'identità della serie Ocean, mentre le doppie lenti ne esaltano l'aspetto high-tech.

Sulla vista laterale spiccano i cerchi in lega da 19 pollici con razze nere lucidate e con finitura lucida. Il paraurti posteriore è invece accentuato da dettagli neri e argento, mentre il design del fanale posteriore a Led di tipo passante trae ispirazione da elementi a goccia d'acqua, facendo riferimento al linguaggio di design 'Ocean Aesthetics'.

Gli interni dono pensati per offrire il massimo comfort possibile, con una serie di funzionalità tecnologiche avanzate, inclusi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e un'interfaccia utente intuitiva.



