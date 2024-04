Cinese Byd lancia berlina ibrida Qin L per mercato interno

In vista del prossimo importante evento Auto China 2024 che si aprirà il 25 aprile a Pechino, Byd ha diffuso le prime immagini della sua nuova berlina denominata Qin L e riservata per il momento al mercato interno.

Lunga 4 metri e 83 con un passo di 2 metri e 79, la Qin L proporrà un abitacolo particolarmente comodo per chi siede dietro e sarà commercializzata insieme alla esistente Qin Plus, più corta e posizionata - con un prezzo che corrisponde in Cina per la versione ibrida a circa 10mila euro - nella fascia inferiore di mercato.

Il design della Qin L - che è frutto del team guidato da Wolfgang Egger - incorpora quella che viene descritta come "moderna interpretazione estetica del drago cinese" ed in cui spiccano la grande griglia con motivo a matrice e gli eleganti fari high tech che "si fondono perfettamente con i baffi del drago ricurvi verso l'alto".

Nella parte posteriore, la forma con le spalle larghe è perfettamente equilibrata con quella anteriore e aggiunge un tocco muscoloso alla silhouette dell'auto. Il design interno della fanaleria posteriore passante è "ispirato al nodo cinese" e aumenta la riconoscibilità della nuova berlina Qin L.

Anche se l'azienda non ha fornito dettagli sulle caratteristiche di questo nuovo modello, la Qin L dovrebbe essere dotata (come la Qin Plus) di un sistema ibrido plug-in che utilizza la tecnologia ibrida DM-i di quinta generazione con motore benzina 1.5.

L'unità Ice vanta una potenza di picco di 100 Cv (74 kW), mentre il motore elettrico può arrivare fino a 217 Cv (160 kW).

La batteria al litio ferro fosfato dovrebbe essere offerta in due varianti - 15,88 e 10,08 kWh - per offrire rispettivamente un'autonomia elettrica di 90 km e 60 km.



