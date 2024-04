Lotus Emeya tra prestazioni e design ispirato al passato

Lotus ha presentato al miart, in anteprima italiana, la nuova Lotus Emeya, prima hyper-GT 100% elettrica del brand. Il miart è la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano, uno degli eventi più importanti, a livello globale, nel mondo dell'arte, andato in scena nei giorni scorsi con la sua ventottesima edizione.

Il tema dell'edizione 2024 di miart è stato 'no time no space' al quale Lotus ha dedicato la presentazione della nuova arrivata. Emeya unisce riferimenti a iconici modelli Lotus e linee che esprimono dinamismo ed eleganza futuristica. La filosofia 'For the Drivers' ha ispirato il design della vettura che, oltre ad esaltare gli aspetti innovativi e tecnologici, si sposa con le esigenze di chi la guida, garantendo, allo stesso tempo, comfort e praticità.

Le decise linee esteriori creano una struttura marcata, con un sottile LED a comporre le luci posteriori che percorrono il retro della vettura. Emeya vanta anche un baricentro basso, che Lotus chiama 'hyperstance' ossia 'iper-posizione'. Posizionando la batteria tra le ruote e vicino al suolo si ottiene un vero aspetto da sportiva con una silhouette "cab-forward".

Il lungo passo con sbalzi corti dà l'impressione che le ruote siano agli angoli, conferendo a Emeya una posizione più stabile e dinamica. Gli audaci passaruota sono un tratto distintivo di Lotus che riporta alle vetture stradali e da corsa degli anni '50 e '60, una caratteristica puramente estetica che sottolinea l'eredità prestazionale di Emeya.

