Nasce Tuc.tiny, dispositivo per la mobilità del futuro

Tuc.technology, la start up tech fondata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina, nota per la sua soluzione di "Usb della mobilità", rilancia la tecnologia per la mobilità del futuro 100% Made in Italy con Tuc.tiny. Si tratta di un dispositivo che rappresenta la chiave di accesso a una nuova concezione dei mezzi di trasporto, offrendo una soluzione modulare e personalizzabile.

La tecnologia Tuc.tiny ha già il brevetto e riconoscimenti a livello globale che hanno portato alla partnership con Zero1Ne, Global Open Innovation Platform di Hyundai Motor Group a dicembre 2023.

Dei connettori standardizzati sono integrati nella plancia e negli interni del veicolo, e sono in grado di dialogare con tutte le componenti dell'auto, dal propulsore all'impianto frenante. Si propone quindi come un sistema by-wire completamente personalizzabile, sia dal cliente che dal costruttore, con conseguenti vantaggi nei costi di produzione.

Elementi specifici del settore automobilistico, quali cruscotti, interruttori per la selezione della modalità di guida e la regolazione del clima, sistemi di navigazione con telecamere integrate, si armonizzano con accessori utilizzabili sia in auto che in casa, come diffusori di fragranze, luci diffuse.

Un progetto partito dal mondo dell'automotive evolve quest'anno verso il nuovo mondo della micromobilità con la partnership con Estrima e il concept del primo veicolo "powered by Tuc" basato sul Birò. Tuc collabora anche con Altec, azienda di eccellenza nel panorama aerospaziale italiano ed internazionale.



