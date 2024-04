La Lancia Ypsilon "classica" saluta con una special edition

Dopo tre milioni di esemplari venduti in quasi quarant'anni, la Lancia Ypsilon cambia pagina con la serie speciale Collezione, per lasciare in grande stile le scene alla Lancia Nuova Ypsilon Edizione Cassina, lanciata lo scorso febbraio. L'ultima proposta dell'attuale modello "classico" della piccola della Casa di Chivasso sarà acquistabile sino al prossimo giugno.

La final edition della fashion car italiana propone nella dotazione standard un impianto di infotrattenimento con radio, schermo a sfioramento da 7", Apple CarPlay e Android Auto wireless e base di ricarica senza fili per smartphone, posizionata sotto la leva del cambio. Tra gli atout tecnologici non manca la telecamera posteriore per posteggi facili.

Dal lancio nel 1984 della prima Y, come si chiamava inizialmente la sfiziosa citycar, sono state 37 le serie speciali. Da allora la vettura è cresciuta nelle dimensioni ed è stata aggiornata tecnicamente più volte ma ha continuato a essere amatissima dagli italiani, specialmente negli nultimi anni. Per questo, il gruppo Stellantis ha pensato per la Collezione condizioni di acquisto particolari, con finanziamento e minirate da 79 euro, tasso Tan all'8,49% e Taeg all'11,28%. La promozione prevede un anticipo di 3.822 euro, 35 rate da 79 euro e una maxi rata finale di 9.032 euro.

"Lancia Ypsilon - ricordano da Torino - nasce come l'auto di tutti i giorni che combina italianità e design raffinato con il gusto per le cose belle. Auto da città, elegante e alla moda, fin dalla sua nascita nel 1984, viene definita piccola ammiraglia, per i contenuti offerti che vengono normalmente riservati a vetture di classe superiore. Prima utilitaria a portare stile nel segmento delle piccole cittadine, vanta da sempre un posizionamento chiaro e distintivo: la moda è il suo ambiente naturale e lo stile è la prima ragione d'acquisto".



