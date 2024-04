Al via gli ordini per pick-up Toyota Hilux MY2024

Si allarga la gamma del pick-up Toyota Hilux MY24 per la quale sono stati aperti gli ordini. La famiglia ha visto il suo ingresso anche del nuovo Hilux Hybrid 48V 2.8D 204CV, che beneficia di migliore efficienza nei consumi e di prestazioni più elevate.

Hilux Hybrid 48V è caratterizzato da un'accelerazione più brillante e lineare, con prestazioni in fuoristrada migliorate anche grazie a maggiore fluidità su terreni accidentati e alla frenata rigenerativa nei tratti in discesa. Migliorata anche l'efficienza del powertrain elettrificato che permette di ridurre del 5% i consumi rispetto al modello con il motore diesel non elettrificato.

Il nuovo 48V sarà disponibile nella versione Double Cab e si affianca alla già nota versione 2.4D 150CV, ora disponibile solo in trasmissione automatica a 6 velocità, sempre abbinate alle 4 ruote motrici. Infine Il motore 2.8D introduce il cambio manuale, disponibile esclusivamente su versione Comfort.



Sul fronte delle prestazioni più sportive, Hilux MY24 punta sul nuovo allestimento GR Sport II che presenta una carreggiata più larga, incrementata di 140 mm all'anteriore e di 155 mm al posteriore rispetto agli altri allestimenti. I nuovi cerchi in lega neri da 17 pollici rafforzano la sportività dell'allestimento anche grazie alle pinze dei freni rosse, l'ampia superficie del cerchio riduce la resistenza aerodinamica, mentre le razze sottili ed ottimizzate riducono il peso della ruota.

A distinguere Hilux GR Sport II è anche la varietà di dettagli di design, come la griglia anteriore nera G-mesh con il classico logo Toyota, le pedane laterali, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere neri. L'under-run anteriore color argento, il paraurti posteriore nero e i distintivi loghi GR Sport completano un look senza eguali.

Anche all'interno dell'abitacolo emerge non mancano i dettagli dedicati, come le cinture di sicurezza a contrasto ed i sedili sportivi in pelle scamosciata nera e pelle, con cuciture argentate. Al volante troviamo le palette per il cambio marcia, mentre i pedali sportivi in alluminio impreziosiscono l'ambiente di guida.

A completare l'aspetto dell'abitacolo di Hilux GR Sport II ci sono nuove modanature in rilievo per porte e cruscotto, insieme ai loghi GR dedicati per display multi-informazioni e strumentazione.

La gamma Hilux è composta da un totale di 5 allestimenti: Comfort con motore 2.4D-4D Auto e 2.8D-4D Manuale, Lounge, Executive, Invincible con motori 2.8D-4D 48V Hybrid e 2.4D-4D Auto, GR Sport con 2.8 D-4D Auto. Hilux MY24 sarà disponibile in questa prima fase nelle versioni Extra Cab e Double Cab.

L'accesso alla gamma per la versione Double Cab rimane l'allestimento Comfort che parte da 34.000 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA