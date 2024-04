Con Alpine A290 l'appuntamento è a Le Mans

Dopo aver presentato la showcar A290_β, il 9 maggio 2023 a Bristol, (Gran Bretagna) Alpine si prepara a svelare in anteprima mondiale, il 13 giugno 2024, il suo primo veicolo 100% elettrico. L'occasione per presentare l'Alpine A290, sarà quella della 24 Ore di Le Mans, la principale gara di endurance al mondo.

La vettura elettrica è quella che darà inizio al nuovo capitolo della storia di Alpine, lanciata alla conquista di nuovi segmenti, a cominciare da quello delle city car sportive.

Già la show car mostrata nei mesi scorsi ha incarnato un nuovo modo di vivere la sportività in senso elettrico, così come l'impegno della marchio francese a vantaggio della sportività sostenibile.

La scelta del nome A290_β è stato in linea con la strategia globale di naming di Alpine, per la quale i nomi cominciano con la lettera A, seguita da tre numeri. Il 2 si riferisce al segmento B e il 90 alla futura gamma lifestyle della marca.

Infine, la lettera Beta dell'alfabeto greco fa riferimento alla fase intermedia di sviluppo, prima del lancio ufficiale del modello di serie a giugno.

La A290 segna anche l'inizio di una nuova era per Alpine, con la nascita del Dream Garage 100% elettrico a partire dal 2024.

