Jeep Renegade e Compass MY24 al debutto

È tempo di debutto per le nuove Jeep Renegade e Compass MY24, entrambe dotate di sistema di motorizzazione ibrida. Nelle scorse settimane, i tracciati del Proving Ground di Balocco hanno infatti acceso i riflettori sulle due novità ibride del marchio.

"Per Jeep - ha commentato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa - l'e-Hybrid è importante anche a livello culturale, perché vogliamo che diventi il primo punto di accesso alla mobilità elettrica per chi non si sente ancora del tutto pronto per questa evoluzione del mercato. Stiamo offrendo perciò la stessa tecnologia su Avenger e su altri due importanti modelli, ovvero Renegade e Compass, che rappresentano un ulteriore passo in avanti verso una sostenibilità che non sacrifica comfort e prestazioni".

Sulle nuove arrivate in casa Jeep, il powertrain e-Hybrid gestisce il sistema di propulsione senza soluzione di continuità, alternando in maniera automatica motore 100% elettrico, ibrido e a combustione interna. Il passaggio tra i vari tipi di propulsione avviene in base a fattori come stato di carica della batteria da 48V (raffreddata a liquido e con capacità di 17,5Ah), condizioni di guida in tempo reale e altri parametri monitorati.

Le due vetture, dotate di propulsore turbo GSE T4 da 1,5 L, integrano un gran numero di funzionalità e componenti pensati per migliorare efficienza e prestazioni. Il cuore è rappresentato dal motore GSE T4, un quattro cilindri turbobenzina con ciclo di funzionamento Miller che genera 130 CV e 240 Nm di coppia massima.

L'elettrificazione pura offre vantaggi come la funzione e-creeping, che consente una serie di piccoli movimenti in avanti senza la necessità di utilizzare l'acceleratore, particolarmente utile, ad esempio, nell'affollato traffico cittadino. Inoltre, il veicolo può essere parcheggiato in modalità 100% elettrica (e-Parking). Jeep Renegade e Compass MY24 fanno parte di una lineup rinnovata, composta da tre allestimenti per Renegade (Renegade, Altitude, Summit) e due allestimenti per Compass (Altitude e Summit).

