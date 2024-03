VW T-Cross si aggiorna e alla guida si conferma un jolly

La crossover compatta T-Cross si aggiorna per continuare a piacere, soprattutto ai giovani, grazie a una gamma in linea con le nuove prescrizioni per la guida dei neopatentati, al vaglio del Parlamento.

Secondo modello VW più venduto in Italia, preceduto sul podio del brand solo dalla T-Roc, la B-Suv della Casa di Wolfsburg è apprezzata da sempre nel nostro Paese per la sua la facilità di guida e la sua la versatilità abbinata alla guida rialzata da suvvino. Del milione e duecentomila unità vendute in quattro anni nel mondo, infatti, 100.000 esemplari sono stati consegnati in Italia.

Il cosiddetto restyling di mezza età ne ha reso più accattivanti le forme e più appaganti i contenuti, proponendo in un "vestito" caratterizzato da proiettori a Led e da piccole ma riuscite modifiche di stile, un livello delle finiture interne migliorato.

Cresciuta di 2,7 cm rispetto al passato per la nuova forma dei paraurti, sino a raggiungere i 4.135 mm, la T-Cross 2024 mantiene invariate le altre quote dimensionali esterne (larghezza 1.760 mm, altezza 1.559 mm) e interne. La proposta power unti prevede solo il benzina tre cilindri turbo di un litro, declinato nelle due varianti da 95 e 115 Cv (+5 Cv rispetto al passato), quest'ultima disponibile oltre che con cambio manuale anche con l'automatico DSG.



Tutte le versioni della T-Cross sono ora dotate di cruscotto digitale, da 8" o da 10". Il design della plancia è stato adeguato alla nuova generazione di infotainment con schermo a sbalzo da 8" o da 9"2. I rivestimenti con materiali più morbidi fanno il paio con finiture più curate. Il sedile del passeggero è abbattibile, così da permettere il carico a bordo di oggetti lunghi sino a 2,4 metri. Confermata la possibilità di variare la volumetria di carico del vano bagagli, facendo scorrere il divano di 14 cm.

La gamma italiana, inoltre, porta al debutto l'allestimento Edition Plus, voluto dalla Filiale per soddisfare le esigenze del pubblico dello Stivale: per 26.400 euro, soli 200 euro in più rispetto alla versione di ingresso Life, propone infatti 2.100 euro di contenuti optional, i principali scelti in passato da chi ha voluto arrichire proprio la "entry level". Si tratta di cerchi in lega da 17 pollici anziché da 16", vernice metallizzata, vetri posteriori oscurati, videocamera posteriore, accesso a bordo e messa in moto senza utilizzare la chiave, specchietto retrovisore interno fotosensibile, sensore pioggia per tergicristalli e sistema di spegnimento automatico degli abbaglianti.

La top di gamma Style, proposta allo stesso prezzo della sportiva R-Line (da 29.200 euro) è stata, invece, resa più personale e distinguibile con l'adozione dei proiettori anteriori Led Matrix con fascia trasversale e dei fanali con nuova grafica tridimensionale.

Dettagli luminosi non presenti sulla R-Line che comunque adotta, come il resto dell'offerta, i nuovi fari a Led e che passa da kit estetico a vera e propria versione. Prevede, infatti, contenuti caratterizzanti, come i paraurti con griglie a nido d'ape, i sedili sportivi e la pedaliera in alluminio.

Proprio con una R-Line da 115 Cv e trasmissione automatica (in listino da 30.900 euro), abbiamo effettuato un test di un centinaio di chilometri nell'entroterra veronese, lambendo il Garda e percorrendo sia strade collinari ricche di curve sia brevi tratti veloci. Situazioni in cui la cugina rialzata della Polo ha confermato di essere una vettura piacevole e confortevole da condurre ma anche poco assetata (6,3 litro/100 km il dato letto sul computer di bordo a fine test).

Il frullio tipico dei 3 cilindri si avverte distintamente nelle accelerazioni, in salita e ad andatura più elevata, nel complesso, comunque, non risulta fastidioso. Il cambio automatico a 7 rapporti, dolce e puntuale nei passaggi di rapporto, agevola la guida in relax, in particolare in città, dove si apprezzano le dimensioni compatte della vettura. Sulle extraurbane, invece, i dispositivi elettronici compresi nel Travel Assist aiutano a viaggiare in piena sicurezza.

Insomma, la T-Cross evolve per piacere di più, confermandosi un jolly su ruote per la sua poliedricità e con la nuova proposta Edition Plus diventa più interenssante per rapporto contenuti/prezzo.



