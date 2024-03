Citroën Basalt Vision: Suv coupé India e Sud America

Citroën Basalt Vision è il nuovo concept Suv coupé compatto destinato ad entrare nella gamma del double chevron nella seconda metà del 2024, per debuttare sui mercati dell'India e del Sud America. Il suo design coniuga diversi stili contemporanei dell'automotive, per ottenere una silhouette in cui la dinamicità di una coupé si fondono con il senso di robustezza tipico dei Suv, che consentono di avere una posizione dominante alla guida grazie all'abitacolo rialzato. L'abbondanza di spazio interno, invece, è stato ripreso dalle berlina 5 porte. Sviluppato mediante team di progettisti provenienti dalle sedi centrali regionali, e sfruttando un alto livello di integrazione locale, Citroën Basalt Vision andrà ad affiancare, tra le proposte del brand, la C3 e la C3 Aircross su importanti piazze commerciali. Nello specifico, i tre i modelli sono parte integrante di un programma attraverso il quale il marchio francese intende lanciare sul mercato vetture dal carattere forte, contraddistinte dal design curato e dal grande comfort di marcia.



